David Silvan kaksi osumaa vei Cityn lähemmäs Englannin Valioliigan mestaruutta

Manchester City eteni maanantaina askeleen lähemmäs jalkapallon Englannin Valioliigan mestaruutta, kun joukkue vei 2-0-voiton Stokesta. Cityn molemmista maaleista vastasi David Silva, joka laukoi pallon maaliin ensimmäisen kerran ottelun 10. minuutilla. Toisen kerran Silva onnistui maalinteossa ottelun 50. minuutilla.

Pep Guardiolan luotsaama City johtaa nyt liigaa 16 pisteellä. Toista sijaa pitää hallussaan tällä hetkellä Jose Mourinhon valmentama Manchester United, jolla on kasassa 65 pistettä.

Citylle maanantaina kotonaan hävinnyt Stoke on puolestaan liigan toiseksi viimeisellä sijalla. Joukkue on voittanut vain yhden kymmenestä edellisestä ottelustaan.

STT