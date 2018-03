Detroit kukisti vieraisiin matkustaneen Chicagon – Markkanen odotetusti sivussa

Yön NBA-koripallokierroksella Lauri Markkasen Chicago on hävinnyt vierasottelunsa Detroitille. Isännät veivät pelin 117-95.

Detroitin paras pistemies oli 25 pistettä heittänyt Anthony Tolliver, joka kirjautti myös kuusi levypalloa ja yhden koriin johtaneen syötön. Chicagon tehokkain pelaaja oli Denzel Valentine, joka saldosi 18 pistettä, kolme levypalloa ja kolme koriin johtanutta syöttöä.

Markkasta ei nähty parketilla, sillä hänen seuransa ilmoitti jo eilen, ettei Markkanen lähde ottelumatkalle. Markkanen palasi vasta eilen kentälle Milwaukeeta vastaan pelatussa ottelussa oltuaan sivussa viiden pelin ajan. Hänen pelitaukoaan perusteltiin selkävaivoilla.

Myös Milwaukeeta vastaan pelattu ottelu päättyi Chicagon häviöön.

Detroit-kamppailun jälkeen Chicagolla on edessään kolme vierasottelua neljän päivän sisään. Näissä peleissä Markkanen saatetaan nähdä, sillä Chicagon päävalmentaja Fred Hoiberg sanoi eilen, että Markkanen panee hyvän harjoittelun päälle pidempää vieraskiertuetta varten.

Chicago on kierrättänyt paljon pelaajiaan ja jättänyt heitä peleistä sivuun loukkaantumisten takia. Chicagon on väitetty välttelevän liiallista voittamista pelaajien penkityksillä, jotta se saisi paremman varausvuoron.

NBA kehotti aiemmin maaliskuussa, ettei Bulls pitäisi kokoonpanon ulkopuolella kuin korkeintaan yhtä tervettä pelaajaa.

STT