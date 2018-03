DN: Venäjä aikoo testata ensi viikolla ohjuksia lähellä Ruotsia

Venäjä aikoo ampua ensi viikolla ohjuksia poikkeuksellisen kaukana lännessä Itämerellä, kertoo Dagens Nyheter -lehti. Venäläisten harjoitusalue sijaitsee Tanskan Bornholmin saaren koillispuolella ja myös melko lähellä Ruotsin Karlskronaa.

Russia 1 -nimen saanut harjoitusalue on kansainvälisillä vesillä, mutta Ruotsin niin kutsutulla FIR- eli lentotiedotusalueella, jossa Ruotsi vastaa lennonjohdosta. Ruotsin ilmailulaitos onkin varoittanut lentoyhtiöitä vaara-alueesta ja aikoo ohjata lennot sen ohi, Dagens Nyheter kirjoittaa.

Tavallisesti Venäjä harjoittelee ohjuksilla huomattavasti lähempänä Kaliningradia, missä sillä on kolme pysyvää karttoihin merkittyä ampuma-aluetta.

Ruotsalaislehden haastattelemien sotilasasiantuntijoiden mukaan harjoituksessa saattaa olla kyse esimerkiksi ilmatorjuntaohjusten testauksesta. Nimettömänä pysyvät asiantuntijat eivät pidä mahdottomana myöskään sitä, että testialue olisi ballistisen Iskander-ohjuksen maalialue. Vaara-alue ulottuu aina 18 000 metrin korkeuteen.

– En ole koskaan aiemmin nähnyt toisen valtion suorittavan ammuntoja Ruotsin FIR-alueella muutoin kuin yhteisharjoituksessa Ruotsin kanssa, arvioi tunnettu turvallisuusbloggaaja Wiseman eli everstiluutnantti Carl BergqvistTwitterissä.

Myöskään Ruotsin puolustusvoimien mukaan ei ole tavallista, että Venäjä harjoittelee näin kaukana lännessä.

– Tämä ei riko kansainvälistä oikeutta mutta on jälleen yksi esimerkki lisääntyneestä jännityksestä lähialueellamme, kommentoi valtiopäivien puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Allan Widman ruotsalaislehdelle.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/rysk-robotskjutning-nara-sverige/

https://twitter.com/wisemanswisdoms/status/979115791705694209

STT