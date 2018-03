Eero Aho antaa tukensa Louhimiehen työtavoista kertoneille naisnäyttelijöille, Alina Tomnikov penää alalle työehtosopimusta

Näyttelijä Eero Aho sanoo tämän viikon keskustelun elokuvaohjaaja Aku Louhimiehen ympärillä herättäneen erittäin ristiriitaisia ja ahdistavia ajatuksia. Aho kommentoi tapausta elokuva-alan Jussi-gaalassa perjantaina.

Louhimies on ollut tällä viikolla suuren huomion kohteena. Yle kertoi maanantaina useiden Louhimiehen kanssa työskennelleiden naisnäyttelijöiden syyttävän häntä alistavien ja nöyryyttävien metodien käyttämisestä.

Aho näytteli Rokkaa Louhimiehen ohjaamassa Tuntemattomassa sotilaassa ja on ehdolla parhaan miespääosan Jussi-voittajaksi.

– Annan tietysti täyden tukeni näille naisille, että he tulevat ulos. Olen seurannut ihmeissäni tätä some-keskustelua jossa heitä haukutaan, sitä en voi hyväksyä millään tavalla, Aho kertoi punaisella matolla saapuessaan gaalaan Helsingin Kaapelitehtaalle.

Aho sanoi toivovansa, että Louhimies-kohusta syntyy paljon dialogia ja elokuva-alalle tehdään säännöksiä ja muutoksia, jotka takaavat, että kaikilla on turvallinen ja hyvä olla.

– En hyväksy nöyryyttämistä enkä kiusaamista missään muodossa.

Syytökset Louhimiehen äärimmäisistä työtavoista tulivat Aholle täytenä yllätyksenä.

– Osaan puhua vain omasta kokemuksestani, mutta minua kohtaan ei ole käyttäydytty noin.

Tomnikov: Ikävät kokemukset eivät tulleet yllätyksenä

Tuntemattomassa sotilaassakin sivuosassa näytellyt AlinaTomnikov on iloinen siitä, että Louhimies-asia on herättänyt paljon keskustelua.

– Uskon, tai oikeastaan tiedän, että nyt on aika ottaa tämä asia käsittelyyn isosti, Tomnikov sanoi.

Tomnikoville ei tullut yllätyksenä, että suomalaiselta elokuva-alalta on tullut esiin niin paljon ikäviä kokemuksia. Hän muistuttaa, että samankaltaisia ongelmia on muillakin aloilla.

Elokuva-alalla näyttelijöillä ei ole voimassa olevaa työehtosopimusta, Tomnikov painottaa.

– Ehkä sekin tulee tämän mukana tehtyä.

Tomnikovin omat kokemukset Louhimiehestä Tuntemattoman sotilaan kuvauksissa olivat positiivisia.

Ainakin gaalan punaiselta matolta pois jättäytynyt Aku Louhimies on ehdolla parhaan ohjauksen ja parhaan elokuvan kategorioissa Tuntemattoman sotilaan osalta ja parhaan käsikirjoituksen kategoriassa Ikitien osalta.

Summanen: Ei mansplainingiä

Näyttelijä Petteri Summanen on tehnyt useampaan kertaan yhteistyötä Louhimiehen kanssa, mutta hänellekin tämän viikon paljastukset tulivat yllätyksenä.

– Pakko sanoa, että minun olisi pitänyt henkilökohtaisesti kokea jotain sellaista, mitä nyt on tullut esille, jotta olisin voinut arvella. Ilmeisesti miespuolisena ja tällaisessa asemassa, jonka olen elokuvapuolella saavuttanut, on epätodennäköistä tulla kohdelluksi sillä tavalla kuin nämä uhrit ovat kokeneet, Summanen kertoi.

– Se on sellaista turhanpäiväistä mansplainingiä, jos lähden arvelemaan miltä heistä tuntuu.

Summanen näytteli pääosaa muun muassa Paha maa -elokuvassa, jonka tiimoilta Louhimiestä on syytetty nöyryyttävistä työtavoista. Summasen mukaan rooli oli jo käsikirjoituksenkin takia yksi hänen uransa rankimmista, mutta kuvaukset sujuivat hänen osaltaan hyvin. Louhimiestä Summanen kuvaa dynaamiseksi ohjaajaksi, joka innoittaa saamaan hyvää tulosta.

Tämän illan Jussi-gaalassa Summanen on ehdolla parhaan miespääosan kategoriassa elokuvasta Yösyöttö.

Varsinainen Jussi-gaala alkaa kello 20.

STT

