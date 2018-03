Eettinen valvoja haluaa selvityksen Barroson siirtymisestä Goldman Sachsille – taustalla tapaaminen Kataisen kanssa

EU-komission entisen puheenjohtajan Jose Manuel Barroson siirtyminen investointipankki Goldman Sachsille pitää ottaa uudelleen arvioitavaksi, sanoo Euroopan oikeusasiamies.

Oikeusasiamies Emily O’Reilly pyytää uutta selvitystä, koska Barroson yhteydenpidosta komissioon on noussut kysymyksiä. Barroso tapasi komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen viime vuonna komission ulkopuolella.

O’Reillyn mukaan uusi arvio pitää tehdä, koska vanha perustui lupaukseen siitä, ettei Barroso lobbaisi komissiota.

– Tämä on nyt asettunut kyseenalaiseksi Barroson ja komission varapuheenjohtajan tapaamisen kautta, oikeusasiamiehen tiedotteessa todetaan.

Eettisen arvioinnin tekemisestä vastaisi komission ulkopuolinen etiikkakomitea.

Kataisen kabinetti merkitsi tapaamisen komission rekisteriin ”Goldman Sachsin” edustajan tapaamisena. Sittemmin Katainen on kertonut, että tapaaminen oli henkilökohtainen. Kyse oli hänen mukaansa ”oluesta ystävien kesken”.

Oikeusasiamiehen mukaan komission johdolla on oikeus jatkaa työelämäänsä, mutta heidän toimintansa ei saa vaarantaa kansalaisten luottamusta EU-instituutioihin.

Euroopan oikeusasiamies tutkii kanteluita EU:n toimielinten huonosta hallinnosta. Kantelun voi tehdä niin tavallinen ihminen, yritys kuin esimerkiksi järjestökin.

STT

