Ei hätää, vaikka maapallon magneettikenttä vaihtaisikin suuntaa – se ei olisi ensimmäinen kerta

Magneettinen pohjoisnapa siirtyy Kanadasta Siperiaan päin noin kilometrin viikkovauhdilla. Vauhti on noussut kunnolla vuosisadan alusta.

– Magneettinen napa on aika paikallinen ilmiö. Sen liikettä on hauska seurata, mutta se ei ole kovin tärkeä asia koko maapallon mittakaavassa, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija, tohtori Tiera Laitinen.

Esimerkiksi revontuliin magneettisen navan liikkeet eivät vaikuta. Ne muodostuvat geomagneettisten napojen ympärille. Kun geomagneettiset navat liikkuvat, revontulten esiintymisalue liikkuu niiden mukana.

Geomagneettiset navat ovat liikkuneet parisataa kilometriä sadan vuoden aikana, Laitinen toteaa.

– Mitään havaittavaa muutosta revontulten esiintymisessä ei viimeisenä satana vuotena ole ollut.

Geomagneettisten napojen hidas liike viittaa myös siihen, että Maan magneettikenttä on melko stabiili, vaikka se Euroopan avaruusjärjestön Esan mukaan onkin heikentynyt noin 15 prosenttia 150 vuoden aikana.

Laitisen mukaan magneettikentän heikentyminen saattaa ennakoida sen napaisuuden vaihtoa, mutta varmaa se ei ole.

– Napaisuuden muutos ei olisi ainutkertaista maapallon historiassa, hän toteaa.

– Tiedämme, että maapallon magneettikenttä on vaihtanut suuntaansa useita kertoja, viimeksi noin 700 000 vuotta sitten.

Kyseessä on joka tapauksessa tuhansien vuosien prosessi, joka toteutuessaan ei Laitisen mukaan aiheuttaisi sen suurempia ongelmia.

STT

Kuvat: