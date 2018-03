EK:n Häkämies: Kauppasodalle ei voi antaa hintalappuja

EK:n toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mielestä presidentti Trumpin tuontitulliratkaisun jälkeen keskeistä on saada eurooppalaisia yrityksiä koskevat uhat pois ja vahvistaa EU:n kauppapoliittista toimintakykyä. Lisäksi on syytä toivoa, että Yhdysvaltojenkin osalta lehti joskus kääntyisi.

Häkämiehen mielestä EU:n reagoinnissa Yhdysvaltojen tuontitulliratkaisuun keskeistä on huominen tapaaminen EU:n kauppakomissaarin Cecilia Malmströmin ja Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kauppapoliittisen edustajan välillä.

– Sen jälkeen ollaan varmaan EU:n osalta viisaampia, Häkämies sanoi.

Häkämies kaipaa myös laajemmin EU:n kauppapoliittisen toimintakyvyn vahvistamista. Häkämiehen mielestä Suomen pitää olla siinä rintamassa EU:ssa mukana. Hän muistuttaa, että EU on etenemässä vapaakaupassa uusien kohteiden kanssa, esimerkiksi kauppaneuvottelut Japanin kanssa ovat pitkällä.

Kolmanneksi Häkämies toivoo, että Yhdysvaltojenkin osalta lehti jossakin vaiheessa kääntyisi.

– Tiedän, että se on epärealistista tässä tilanteessa, mutta jos Trump kerran kokee, että USA:n ja Euroopan välillä on tulleissa eriarvoisuutta, se kertoo siitä kuinka tärkeää olisi kuitenkin jossakin vaiheessa päästä USA:n ja EU:n välillä neuvottelemaan vapaakaupan edistämisestä, Häkämies sanoi.

Trump asetti eilen teräkselle 25 prosentin ja alumiinille 10 prosentin tullimaksut.

– Jos tämä toimeenpannaan, niin ymmärtääkseni kysymys on ennen kaikkea siitä, miten se vaikuttaa hintaan. Suomalaisyritysten kannalta se on se kysymys, Häkämies sanoi.

Mahdollisen kauppasodan vaikutukset ovat paljon vaikeampia arvioida.

– Se on selvää, että se on äärimmäisen huolestuttava, mutta mitään summia tai hintalappuja en uskalla antaa. Eikä niitä kukaan pysty antamaan, kun emme tiedä, miten tämä etenisi. Nyt pitää kaikki tarmo laittaa siihen, että näin ei tapahdu ja tämä estyy.

Katainen: EU-maita kohdeltava yhtenäisesti

EU ei hyväksy sitä, että Yhdysvaltojen tullipäätös kohtelisi jäsenmaita epäyhtenäisesti. Komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan kaikki EU-maat ovat samassa tilanteessa eikä unioni hyväksy maiden jakamista eri kategorioihin.

Euroopan unioni odottaa, että Yhdysvallat jättää sen tullikorotusten ulkopuolelle. EU ei polje teräksen ja alumiinin hintoja eikä se aiheuta Yhdysvalloille turvallisuusuhkaa, Katainen perusteli perjantaina tiedotustilaisuudessa Brysselissä.

USA:n päätöksestä korottaa teräksen ja alumiinin tuontitulleja odotetaan lisätietoa huomenna, kun komissio tapaa maan edustajia Brysselissä. Kataisen mukaan EU odottaa lisätietoa.

– Älkää odottako, että kaikki ratkaistaisiin huomenna.

Virolainen: EU-maista tuotava teräs ja alumiini ei uhkaa USA:n kansallista turvallisuutta

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) toivoo EU:lta yhtenäisyyttä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asettamien teräs- ja alumiinitullien suhteen. Virolainen kertoo pitävänsä asian suhteen tiivistä yhteyttä EU:n kauppakomissaariin Cecilia Malmströmiin.

– Katsomme, että EU-maista tuotava teräs ja alumiini ei uhkaa Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta. Toimilla ei myöskään ratkaista ylikapasiteettiongelmaa, jota koskevaa työtä tulee Yhdysvaltain toimista huolimatta jatkaa kansainvälisillä foorumeilla, Virolainen sanoo tiedotteessa.

Virolaisen mukaan Suomi on huolissaan Trumpin päätöksen vaikutuksista yritysten työpaikkoihin ja kilpailukykyyn.

Ulkoministeriön mukaan vuonna 2017 Yhdysvaltain osuus Suomen teräsviennistä oli 2,4 prosenttia ja alumiinitavaroista 0,5 prosenttia.

STT

