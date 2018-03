Elintarvikkeiden takaisinvedot lisääntyivät – ravintolisät viimeisin murheenkryyni

Elintarvikkeiden takaisinvedot lisääntyivät viime vuonna 20 prosentilla edellisvuodesta, kertoo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Yleisin syy takaisinvetoon oli virheelliset pakkausmerkinnät. Väärät merkinnät voivat esimerkiksi aiheuttaa vaaraa allergisille.

Kolme neljästä takaisinvedettävästä tuotteesta on ulkomaisia. Suomeen tuodaan aiempaa enemmän esimerkiksi yrttejä ja kasviksia, joista löytyy jäämiä kasvinsuojeluaineista.

Salmonellaa löytyi neljästä ulkomailta tuodusta lihasta ja kolmesta tuorevihanneksesta. Listeriaa oli muun muassa lihassa, kalassa ja suklaapatukassa. Kaikkiaan bakteerit aiheuttivat 29 takaisinvetoa.

Elintarvikkeita vedettiin viime vuonna markkinoilta yhteensä liki 160 kertaa. Määrä kasvoi toista vuotta peräkkäin.

– Usein takaisinvetojen taustalla on pieni yritys, joka hakee markkinarakoa uudella tuotteella, kertoo ylitarkastaja Mika Varjonen Evirasta.

Tavoitteena voi myös olla nopean voiton kerääminen edullisella erällä, joka on hankittu vieraalta toimittajalta kaukaa.

Tyypillisesti yritys saattaa tuoda maahan tuoreita hedelmiä, vihanneksia tai yrttejä esimerkiksi Aasiasta. Tuontimäärä on usein vain muutamia kiloja, joita on jaettu 1-3 myyntipaikkaan. Tarkastuksessa tuotteessa todetaan esimerkiksi salmonellaa.

Ravintolisiä vedetään myynnistä yhä useammin

Eräs kasvanut ryhmä myynnistä vedettäviä tuotteita ovat ravintolisät. Yleisimmät ravintolisät ovat vitamiini- ja kivennäisainevalmisteita, mutta niitä käytetään myös esimerkiksi laihdutukseen ja mieskunnon ylläpitoon. Voimaharjoitteluun tarkoitettuja ravintolisiä tulee usein Yhdysvalloista.

Ravintolisiä pysäytetään Tullissa tai vedetään myynnistä esimerkiksi silloin, kun ne sisältävät liikaa raskasmetalleja tai torjunta-aineita. Ravintolisien ainesosia on myös luokiteltu lääkkeiksi tai tuotteet katsotaan EU:ssa uuselintarvikkeiksi, joiden turvallisuudesta ei ole takeita.

Evira pitää hyväksymättömän uuselintarvikkeen tuomista markkinoille virheenä, joka johtaa selvityspyyntöön ja tuotteen takaisinvetoon.

– Ravintolisissä hyvä piirre valvonnan kannalta on se, että koska niitä myydään paljon netissä, yrityksellä on asiakkaan sähköpostiosoite. Ostajat ovat tavoitettavissa, Varjonen mainitsee.

