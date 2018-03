Elokuvaohjaaja Aku Louhimies pysyi poissa Jussi-gaalan punaiselta matolta

Elokuvaohjaaja Aku Louhimies ei ole näyttäytynyt kotimaisen elokuvan Jussi-gaalan punaisella matolla. Louhimies on ollut tällä viikolla suuren huomion kohteena, sen jälkeen kun Yle kertoi useiden hänen kanssaan työskennelleiden naisnäyttelijöiden syyttävän häntä alistavien ja nöyryyttävien metodien käyttämisestä.

Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas on saanut kymmenen Jussi-ehdokkuutta. Louhimies itse on ehdolla kolmessa kategoriassa, muun muassa parhaasta ohjauksesta.

Monet gaalaan saapuneista naisista olivat pukeutuneet mustiin. Sama pukeutumiskoodi oli käytössä myös alkuvuonna Golden Globe -gaalassa tammikuussa, kun naisnäyttelijät halusivat osoittaa solidaarisuuttaan seksuaalisen häirinnän uhreille.

Lisäksi monet osanottajat kantoivat Filmiauran aloitteesta valkoista ruusuketta merkiksi siitä, että he tukevat tasa-arvoa ja vastustavat seksuaalista häirintää.

STT

