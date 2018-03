Elokuvasäätiö ja Näyttelijäliitto järkyttyivät Ylen Louhimies-uutisesta – ”Miten tämä on voinut tapahtua?”

Ylen tänään julkaisema laaja juttu ohjaaja Aku Louhimiehen työmetodeista kertoo vakavasta vallan väärinkäytöstä, sanoo Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen STT:lle.

Saarinen pitää jutussa kuvattua toimintaa valitettavana ja tuomittavana.

– On vain niin masentavaa, jos alalla käyttäydytään näin. Ei sovellu mihinkään normaaliin työntekoon sellainen, että taitelija haluaa saavuttaa päämääränsä hinnalla millä hyvänsä.

Joukko eturivin suomalaisia naisnäyttelijöitä kertoo Ylen artikkelissa Louhimiehen käyttävän alistavia ja nöyryyttäviäohjausmetodeja. Naisnäyttelijät kertovat toistuvasta, etenkin naisiin kohdistuvasta alistamisesta. Ylen haastattelemien naisten mukaan toistuva kaava oli, että Louhimies pyrki rikkomaan naisnäyttelijän itsetunnon muun muassa vähättelemällä näiden ammattitaitoa.

Saarisen mukaan se, että niin moni näyttelijä ja työryhmän jäsen on tullut julki omalla nimellään osoittaa, että väitteet eivät ole vailla pohjaa.

– Ohjaaja ei ole käyttäytynyt asiallisesti, ja tuotantoyhtiöt eivät nähtävästi ole huolehtineet työntekijöiden turvallisuudesta riittävän hyvin.

Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko kertoo järkyttyneensä uutisesta ja olevansa epätoivoinen.

– Miten tämä on voinut tapahtua? Kuusikko sanoo.

Hän lisää, että yksi mahdollistava tekijä voi olla alan rankka kilpailu.

– Pelon ilmapiiri. Kukaan ei uskalla kertoa, mitä ja missä tapahtuu. Ihmiset pelkäävät menettävänsä nykyisen tai seuraavan työnsä.

Kuusikko sanoo iloitsevansa siitä, että näyttelijät ovat pystyneet ottamaan väärinkäytöksiä puheeksi.

– Tosi hyvä, että kertovat asiasta. He ovat todella rohkeita. Arvostan sitä todella paljon.

Kuusikko ja Saarinen sanovat, että Ylen kertomat asiat tulivat heille uutena tietona.

Louhimies kokee epäonnistuneensa työilmapiirin luomisessa

Haastatellut naisnäyttelijät kieltäytyvät Ylen mukaan työskentelemästä enää Louhimiehen kanssa. Juttua varten Yle on haastatellut Pamela Tolaa, Jessica Grabowskya, Matleena Kuusniemeä, Pihla Viitalaa, Lotta Lehtikaria, Saija Lentosta, Rebecca Viitalaa ja Manuela Boscoa.

Louhimies on lähettänyt medialle vastineen Ylen julkaisemaan juttuun. Siinä hän sanoo, ettei voi eikä halua kiistää toisten tunteita ja muistoja. Osan tilanteista hän sanoo tunnistavansa, osasta hänellä on hyvin toisenlainen näkemys.

– Jutussa sekoittuvat myös yksityiset ja työhön liittyvät tilanteet, Louhimies kirjoittaa.

Yleisradion jutun luettuaan Louhimies sanoo kokeneensa, että onohjaajana epäonnistunut työilmapiirin luomisessa. Hän sanoo tunteneensa surua siitä, että näyttelijät ovat kokeneet yhteistyön hänen kanssaan niin ahdistavana.

– Olen vilpittömän pahoillani siitä, että en ole tässä onnistunut, Louhimies kirjoittaa.

Liitto vaatii toimia – säätiö aikoo käsitellä asiaa

Kuusikko vaatii, että Elokuvasäätiö ja kulttuuriminiteriö ryhtyvät toimiin näyttelijöihin kohdistuvien väärinkäytösten kitkemiseksi.

– Toivon, että tämä ei jää tähän. Elokuva-alalla on rakenteellisesti sellainen sopimus- ja toimintakulttuuri, että kaikki on mahdollista. Koko toimintakulttuuriin pitää puuttua. Elokuvia kuitenkin tehdään julkisella rahalla, sanoo Kuusikko.

Elokuvasäätiön Saarinen sanoo, että valtionavustuksia myöntävän säätiön on vaikea toimia, sillä se ei ole mukana elokuvanteossa käytännössä. Kysymykseen siitä, myöntääkö säätiö entiseen tapaan rahaa hankkeille, joissa Louhimies on ohjaajana, Saarinen ei osaa suoraan vastata.

– Meillä ei ole oikeudellisesti perustetta estää ketään hakemasta, lopputulos on kokonaisharkinnan tulos.

Saarinen, lisää, että säätiö ei virallisesti voi ottaa julkisuudessa kerrottuja asioita huomioon. Hän kuitenkin pitää inhimillisenä, jos tällaiset asiat vaikuttavat.

– Se on sitten toinen asia, miten meidän esittelijämme suhtautuvat tällaisiin hakijoihin näin yleisesti ottaen.

Saarinen pitää selvänä, että säätiö joutuu käsittelemään nyt julki tulleita asioita.

– Tästä asiasta keskustellaan taatusti seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Torakoita näyttelijän iholle

Näyttelijä Pihla Viitala kertoo jutussa, että Suomen sisällissodan aikaan sijoittuvan elokuvan Käsky kuvauksissa Louhimies laittoi torakan toukkia hänen iholleen. Niiden tarkoituksena oli tehdä Viitalan olo niin epämukavaksi, että tunne välittyisi katsojille.

Ylen mukaan ohjaaja opetti, että näyttelijäsuoritus olisi paras mahdollinen eläytymällä aidosti roolihahmon nahkoihin.

Pahin muisto Viitalan mukaan oli se, kun lapsinäyttelijä juoksi hysteerisenä hän luokseen. Ohjaaja oli Viitalan mukaan kuiskannut lapselle hänen vanhempansa juuri kuolleen saadakseen tämän itkemään.

– Yritin rauhoitella tyttöä, että tämä on vain elokuvaa, tämä ei ole totta. Sen jälkeen juoksin vessaan itkemään, Viitala kertoo.

Kaksi muuta Käskyn työryhmän jäsentä vahvistaa ohjaajan esittäneen vanhemman kuoleman usealle lapselle täytenä totena.

– Hän sanoi sen todellakin tosiasiana, yksi työryhmän jäsen kertoo Ylelle.

Louhimiehen mukaan hän ei koskaan tekisi näin.

– Lapsille ei saa missään oloissa valehdella. Heille kurjienkin kohtausten pitää olla vain leikkiä, Louhimies sanoo.

Ylen jutun mukaan Louhimies suosii näyttelijöiden väsyttämistä loputtomilla otoilla ja heidän yllättämistään salaisilla, ainoastaan joillekin näyttelijöille annettavilla ohjeilla.

Viitala kertoo jutussa olleensa myös Käskyn väkivaltakohtauksissa, joissa oli oikeasti loukannut itseään.

