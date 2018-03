”En ehkä koskaan ole kokenut yhtä haastavaa ajokeliä” – Kuutostiellä oli illalla kahden rekan ja kahden henkilöauton onnettomuus

Kahden rekan ja kahden henkilöauton onnettomuus ruuhkautti liikennettä tiistai-iltana Kuutostiellä Kouvolassa.

Kenenkään ei tiedetä vahingoittuneen vakavasti alkuillasta sattuneessa onnettomuudessa, mutta Pelastuslaitos ohjasi liikennettä onnettomuuspaikalla reilun parin tunnin ajan.

Päivystävä palomestari Simo Norema sanoi, ettei hän ehkä koskaan ole nähnyt yhtä haastavaa ajokeliä.

– Lumisade on niin tiheää, että näkyvyys on ajoittain vain 20 metriä.

Norema kehotti suureen varovaisuuteen liikenteessä. Huonon ajokelin ennakoidaan jatkuvan ainakin puoleenyöhön asti.

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä lumipyryn ja pöllyävän lumen takia Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Varoitukset ovat voimassa ainakin koko tiistain.

Lumipyry väistyy itään, kelivaroitus pohjoisessa

Tiistai-illan lumipyryt kaakossa liikkuvat yön aikana Venäjälle, ja keskiviikon vastaisesta yöstä odotetaan selkeää ja kylmää koko Suomessa.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan luoteesta on saapumassa yöllä lumisade Pohjois-Lappiin. Lumisaderintama siirtyy keskiviikon aikana itään.

Lumisade keskittyy Pohjois-Suomeen, mutta maan keskiosassakin voidaan saada jonkin verran lunta. Maan pohjoisosissa on voimassa kelivaroitus.

Etelässä sää jatkuu pääosin poutaisena, vaikka pilvisyys lisääntyy jonkin verran. Länsirannikolla lämpötila voi olla hieman nollan yläpuolella, mutta muualla on pakkassäätä.

Torstaina Etelä-Suomessa päivälämpötila saattaa olla plussan puolella. Maan etelä- ja itäosissa voi esiintyä lumikuuroja.

STT

