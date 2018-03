Enontekiöllä linja-auton ja henkilöauton kolarissa kuoli yksi ihminen – bussissa ei ollut matkustajia

Enontekiöllä linja-auton ja henkilöauton kolarissa on kuollut yksi ja loukkaantunut yksi ihminen.

Molemmissa ajoneuvoissa oli vain kuljettajat, kertoo päivystävä palomestari Pekka Väliheikki Lapin pelastuslaitokselta. Hänen mukaansa ajokeli onnettomuuspaikalla on hyvä ja tie on ollut lähes sula. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.

Onnettomuus sattui aamupäivällä puoli yhdentoista maissa. Liikenneviraston mukaan onnettomuuspaikka on tiellä 93 noin puoli kilometriä lentoaseman risteyksestä Enontekiön suuntaan.

Tie on ajoittain suljettu liikenteeltä ja Väliheikki arvioi onnettomuuden raivaustöiden kestävän vielä useiden tuntien ajan.

STT