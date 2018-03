Enontekiöllä Lapissa on sattunut liikenneonnettomuus, jossa on Liikenneviraston mukaan mukana linja-auto.

Onnettomuuspaikka on tiellä 93 noin puoli kilometriä lentoasemalta Enontekiön suuntaan. Pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Mahdollisista henkilövahingoista ei ole vielä tietoa.

STT