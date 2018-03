Ensi kauden influenssarokote kattavampi kuin edellinen

Ensi syksyn ja talven kausi-influenssarokotukset toteutetaan edellistä kattavammalla nelivalenttisella rokotteella. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti asiasta perjantaina.

Tänä ja viime influenssakautena julkisessa terveydenhoidossa on käytetty pistettävää rokotetta, joka sisältää suojan yhtä B- ja kahta A-influenssaviruskantaa vastaan. Yksityisessä terveydenhoidossa on ollut käytössä myös nelivalenttinen rokote, eli rokote joka suojaa kahta B- ja kahta A-kantaa vastaan.

B-viruksien aiheuttamaa influenssaa on tänä kautena esiintynyt selvästi enemmän kuin tavanomaisina vuosina. Tästä syystä rokotehankinnan pohjana olevaa terveystaloudellista arviota päätettiin päivittää, ministeriö sanoo tiedotteessaan.

Rokotus hankitaan Sanofi-yhtiöltä.

STT

Kuvat: