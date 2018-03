Ensimmäistä NHL-peliään odottava Roope Hintz takaisin AHL:ään

Jääkiekon NHL:ssä Dallas Starsin organisaatiossa pelaava suomalaishyökkääjä Roope Hintz on siirretty takaisin AHL-joukkue Texas Starsiin. Asiasta kertoo Dallas Twitterissä.

Dallas nosti Hintzin AHL:stä NHL:ään vajaa vuorokausi sitten hätävaraksi. CBS:n mukaan Dallas oli kuitenkin katsonut, ettei hätävaraksi maanantain Ottawa-otteluun kutsuttua Hintziä tarvita tällä kertaa.

Texas Starsissa 21-vuotias Hintz on tehnyt tällä kaudella 55 ottelussa tehot 15+12. Ilveksen kasvatti ei ole pelannut NHL:ssä vielä yhtään peliä.

Vuoden 2016 nuorten maailmanmestari Hintz on Dallasin toisen kierroksen varaus vuodelta 2015.

https://twitter.com/DallasStars

https://www.cbssports.com/fantasy/hockey/news/stars-roope-hintz-headed-back-to-ahl/

STT