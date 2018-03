Erittäin huono ajokeli on aiheuttanut useita pieniä onnettomuuksia ja tieltä suistumisia

Ajokeli on erittäin huono monessa maakunnassa maan keskiosissa, varoittavat Ilmatieteen laitos ja Liikennevirasto. Yön ja aamun aikana on ollut useita pieniä onnettomuuksia.

– Tälläkin hetkellä kollega kirjoittaa naapuripöydässä Humppilasta, missä nostetaan rekkaa. Yöllä oli onnettomuuksia esimerkiksi Joroisissa viitostiellä, Helsingin suunnalla sekä Harjavallassa. Näitä on nyt valitettavasti ollut. Lisäksi on ollut pienimuotoisia (tieltä) suistumisia, luettelee Risto Nurminen Tampereen tieliikennekeskuksesta.

Nurmisen mukaan lumisade haittaa liikennettä nyt erityisesti Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli on erittäin huono myös Kainuussa ja Etelä-Savossa.

Lisäksi ajokeli on mahdollisesti vaarallinen monessa muussakin maakunnassa maan länsi- ja pohjoisosissa.

Nurminen kertoo vesisateen aiheuttavan liukkautta myös Etelä-Suomen teillä.

– Etelästä on noussut yön aikana runsas vesisade ja nyt tämä liukkaus jatkuu alemmalla tieverkolla. Kaikki tiet, joilla on polannetta, ovat aivan peilijäällä, oli kyseessä sitten kevyen liikenteen väylä, maantie tai yksityistie. Varsinkin, jos ennusteen mukaan ensi yönä pakastaa.

Jalankulkijoita koskeva varoitus on voimassa Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa. Ilmatieteen laitoksen mukaan jalkakäytävät ovat näissä maakunnissa aamuyöstä alkaen erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on vettä.

STT

Kuvat: