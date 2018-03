Espanja teki luovutuspyynnön Suomessa olevasta Puigdemontista

Espanja on tehnyt kansainvälisen luovutuspyynnön Suomessa vierailulla olevasta Katalonian entisestä johtajasta Carles Puigdemontista, KRP kertoo.

Luovutuspyyntö tuli Suomeen yöllä. Rikostarkastaja Hannu Kautto sanoo STT:lle, että KRP on pyytänyt asiasta lisätietoa Espanjan viranomaisilta. Harkinta mahdollisesta kiinniotosta tehdään Kauton mukaan Espanjan vastauksen jälkeen syyttäjän johdolla.

Puigdemont saapui torstaina Suomeen eduskunnan Katalonia-ystävyysryhmän vieraana.

Puigdemont kommentoi Katalonian tilannetta torstaina Pikkuparlamentin kansalaisinfossa pidetyssä tilaisuudessa. Hän ei kertomansa mukaan ole aikeissa palata kotimaahansa, koska uskoo joutuvansa heti vankilaan.

– Ehkä 25-30 vuodeksi, hän arvioi.

Puigdemont piti myös eilen avoimen luennon Helsingin yliopistolla. Katalaanijohtajan Suomen-vierailun on ollut määrä kestää tähän päivään asti.

Puigdemont on asunut lokakuusta lähtien omaehtoisessa maanpaossa Belgiassa. Espanjan viranomaiset syyttävät häntä muun muassa kapinaan yllyttämisestä.

Katalaanipoliitikoille syytteitä kapinoinnista

Espanjan korkein oikeus päätti eilen asettaa yhteensä 13 katalonialaista poliitikkoa ja aktivistia syytteeseen kapinoinnista. Joukossa on myös Puigdemont. Uutistoimisto AFP:n mukaan viisi on pidätetty. Rikoksesta tuomitulle voidaan langettaa 30 vuoden vankilatuomio.

Puigdemont toimi Katalonian aluejohtajana, kun Katalonian alueparlamentti antoi yksipuolisen itsenäistymisjulistuksen 27. lokakuuta 2017. Julistusta edelsi kansanäänestys, joka Espanjan hallituksen mukaan oli vastoin maan perustuslakia. Katalonialla oli vuosia itsehallinto, mutta Espanjan keskushallinto perui sen itsenäisyysjulistuksen jälkeen.

Itsenäisyysjulistuksen jälkeen Espanja määräsi Kataloniaan uuden aluevaalit, jotka pidettiin joulun alla. Itsenäisyyttä ajavat puolueet säilyttivät vaaleissa enemmistön alueparlamentin paikoista.

STT

