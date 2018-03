Espanjalainen uutistoimisto: Puigdemont kiinni Saksassa

Saksan poliisi on ottanut kiinni katalaanijohtaja Carles Puigdemontin, kertoo hänen asianajajansa espanjalaiselle uutistoimistolle EFE:lle.

Puigdemont oli tullut Tanskan puolelta Saksaan ja oli matkalla Belgiaan.

Asianajajan mukaan kiinnioton taustalla oli pidätysmääräys, jota varten poliisin on ”tarkastettava” asioita.

El País -lehden mukaan Puigdemont pysäytettiin hieman ennen puoltapäivää, kun hän oli juuri ylittänyt rajan Tanskasta Saksaan autolla. Puigdemontin suunnitelma oli palata Belgiaan.

Espanja on antanut katalaanijohtajasta kansainvälisen pidätysmääräyksen ja luovutuspyynnön. Puigdemont vieraili loppuviikosta Suomessa, mutta hän ehti poistua maasta ennen kuin Suomen poliisi sai hänet kiinni.

Espanja syyttää entistä katalaanijohtajaa muun muassa kapinan lietsomisesta.

