Espanjan korkein oikeus asetti katalonialaisaktivistit syytteeseen – ex-aluejohtaja Puigdemont sai tiedon Suomeen

Espanjan korkein oikeus on päättänyt asettaa 13 katalonialaista poliitikkoa ja aktivistia syytteeseen kapinoinnista. Syytteet saa myös parhaillaan Suomessa vieraileva Katalonian syrjäytetty aluejohtaja Carles Puigdemont.

Rikoksesta tuomitulle voidaan langettaa 30 vuoden vankilatuomio.

Korkeimman oikeuden tuomari Pablo Llarena syyttää Puigdemontia muun muassa viime vuoden kansanäänestyksen järjestämisestä Madridin kiellosta huolimatta. Hänen mukaansa syytetyt olivat valmistelleet viimeisen kuuden vuoden ajan Katalonian julistamista itsenäiseksi vastoin Espanjan lakeja.

Puigdemont on asunut lokakuusta lähtien omaehtoisessa maanpaossa Belgiassa. Hän on parhaillaan Suomessa. Vierailu kestää lauantaihin asti, varmistetaan Helsingin yliopistolta, jossa entinen aluejohtaja piti avoimen luennon Katalonian tilanteesta perjantaina.

Syytteeseen asetettujen joukossa on myös katalonialaisen vasemmistopuolue ERC:n pääsihteeri Marta Rovira. Rovira ilmoitti tänään kirjeessä päättäneensä ”valita maanpaon tien”. Hänen tämänhetkisestä sijainnistaan ei ole varmaa tietoa.

Katalonialla on ollut vuosia itsehallinto, mutta Espanjan keskushallinto perui sen, kun itsenäisyysmielisten hallitsema Katalonian alueparlamentti antoi yksipuolisen itsenäistymisjulistuksen 27. lokakuuta viime vuonna.

STT

Kuvat: