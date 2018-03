Etelä-Afrikan ex-presidentti Zuma saa korruptiosyytteet

Etelä-Afrikan entinen presidentti Jacob Zuma joutuu oikeuteen vastaamaan korruptiosyytteisiin, sanoi maan johtava syyttäjä perjantaina. Zuman syytetään ottaneen lahjuksia miljardien arvoisen asekaupan yhteydessä 1990-luvun lopulla. Hän ei ollut tuolloin presidentti.

– Harkittuani asiaa on olemassa kohtuulliset perusteet syytteen nostamiseen, syyttäjä Shaun Abrahams sanoi.

Zumaa vastaan nostetaan yhteensä 16 syytettä, kertoo muun muassa BBC. Häntä syytetään kiristyksestä, petoksista, korruptiosta ja rahanpesusta.

Zuma erosi presidentin tehtävästä viime kuussa. Ennen eroilmoitusta Zuman puolue ANC ehti vaatia sinnikkäästi hänen eroaan. Presidenttikautta varjostivat korruptioskandaalien lisäksi hidas talouskasvu ja ennätysmäinen työttömyys, joka lietsoi kansalaisten tyytymättömyyttä.

Zuma voi vielä valittaa Abrahamsin päätöksestä useisiin syihin perustuen. Yksi mahdollisuus on vedota siihen, että Abrahamsin oma asema on epävarma. Joulukuussa korkea oikeusaste määräsi silloisen varapresidentin Cyril Ramaphosan siirtämään Abrahamsin sivuun. Oikeuden mukaan Zuman aikoinaan tekemä päätös Abrahamsin nimityksestä oli pätemätön.

Abrahams kuitenkin sivuutti vaateet syytteiden hylkäämisestä.

Zuma kiistää syytteet

AFP:n haastattelema asiantuntija ei usko, että Zuma voi välttyä oikeudenkäynniltä. Hänen mukaansa Zumaa vastaan esitettyjä syytteitä on liian monta.

Zuma on kiistänyt syytteet. Hänen seuraajansa Ramaphosa on vannonut taistelevansa korruptiota vastaan, joka oli hänen mukaansa suuri ongelma edellisen hallinnon aikana.

Vuonna 2016 Etelä-Afrikan korkein oikeus totesi, että Zuma rikkoi maan perustuslakia, kun hän jätti maksamatta takaisin valtion rahat, jotka käytettiin hänen yksityiskotinsa kunnostamiseen. Korruptionvastaisten tutkijoiden mukaan muutostöihin käytettiin lähes 19 miljoonaa euroa. Sittemmin Zuma on maksanut takaisin osan rahoista.

Viime vuonna oikeus päätti, että syyttäjien ei olisi pitänyt lopettaa korruptiotutkintaa Zumaa vastaan vuonna 2009. Syyttäjien päätös tuli vain muutama kuukausi ennen kuin Zumasta tuli presidentti. Myös muita viranomaisia syytettiin tuolloin korruptiosta.

Vuonna 2005 Zuman entinen talousneuvonantaja tuomittiin 15 vuodeksi vankeuteen asekauppaan liittyneiden lahjusten järjestelemisestä.

http://www.bbc.com/news/world-africa-43426971

STT

Kuvat: