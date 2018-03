Etelä-Korea ja USA lyhentävät sotaharjoitustaan kuukaudella – olympialaiset lykkäsivät harjoitusta, lyhennyksen taustalla ehkä myös diplomatian suojasää

Etelä-Korea ja Yhdysvallat lyhentävät yhteistä sotaharjoitustaan kuukaudella. Lykkäytyneen sotaharjoitusten keston lyhentämisestä ilmoitti Etelä-Korean puolustusministeriön edustaja tiistaina.

Etelä-Korean ja Pohjois-Korean välisten jännitteiden on arvioitu lientyneen, kun ne pystyivät esiintymään olympiakisoissa sopuisasti.

Äskettäin päättyneet talviolympialaiset ovat myös suoremmin syynä sotaharjoituksen lyhentymiseen.

– Sotaharjoitus pidetään kuukauden mittaisena huhtikuussa, koska olympiakisat viivästyttivät sen alkamista ja kummallakin osallistuvalla armeijalla on omat aikataulunsa, Etelä-Korean puolustusministeriön edustaja lisäsi.

Sotaharjoitus pidetään kuukauden mittaisena huhtikuussa. Viime vuonna sama harjoitus kesti kaksi kuukautta maalis- ja huhtikuussa.

Liittolaismaiden harjoitukseen osallistuu tällä kertaa noin 17 000 sotilasta Yhdysvalloista ja yli 300 000 sotilasta Etelä-Koreasta.

Pohjois-Korea on arvostellut vuotuista sotaharjoitusta jo pitkään ja jyrkästi. Maan mukaan se on harjoittelua Pohjois-Koreaan hyökkäämistä varten.

Neuvottelut saatu alkuun

Yhdysvaltain, Pohjois-Korean ja Etelä-Korean edustajien on määrä edistää maiden neuvotteluja alemman tason tapaamisessa Helsingissä tällä viikolla. Ruotsissa käytiin viime viikolla näiden maiden kesken kolmipäiväiset Pohjois-Korea-neuvottelut.

Pohjois-Korean, Etelä-Korean ja Yhdysvaltain välisestä diplomatian suojasäästä kertoo myös se, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un mahdollisesti tapaavat tulevaisuudessa.

STT