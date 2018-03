Etelä-Korea: Pohjois-Korea suostuu käymään neuvottelupöytään jo ensi viikolla

Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea on suostunut maiden kahdenvälisiin neuvotteluihin ensi viikolla, kertoo uutistoimisto AFP.

Korkean tason keskustelujen aiheena on Etelä-Korean Pohjois-Korean-suhteista vastaavan ministeriön mukaan Koreoiden huippukokouksen logistiset valmistelut. Keskusteluihin osallistuu kolme korkeaa edustajaa kummastakin maasta ja ne käydään torstaina Koreoiden rajalla demilitarisoidulla Panmunjomin alueella.

Diplomaatit pohjustavat parhaillaan sekä Koreoiden keskinäisiä neuvotteluja että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamista.

Koreoiden huippukokous on määrä pitää Panmunjomissa huhtikuun lopulla.

Korea-neuvotteluja käytiin vastikään myös Suomessa, kun Koreoiden ja Yhdysvaltain edustajia tapasi toisiaan Vantaalla. Mukana oli myös tarkkailijoita YK:sta ja Euroopasta. Järjestäjien mukaan tarkoituksena oli rakentaa luottamusta ja vähentää jännitteitä Korean niemimaalla. Osallistujien mukaan näkemystenvaihto oli rakentavaa ja ilmapiiri positiivinen.

STT

