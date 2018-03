Etelä-Korea: Pohjois-Korea valmis ydinaseriisuntaan, jos turvallisuus taataan

Etelä- ja Pohjois-Korea aikovat pitää huippukokouksen maiden rajalla huhtikuussa. Etelä-Korean valtuuskunta matkusti eilen Pohjois-Koreaan.

Huippukokous on määrä pitää Panmunjomissa huhtikuun lopulla.

Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea on luvannut pidättäytyä ohjus- ja ydinkokeista vuoropuhelun ajan. Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea olisi myös valmis ydinaseriisuntaan, jos turvallisuus taataan.

– Pohjoinen teki selväksi valmiutensa Korean niemimaan ydinaseriisuntaan, ja totesi samalla, ettei maalla ole syytä omistaa ydinaseita kunhan sotilaalliset uhat Pohjois-Koreaa kohtaan poistetaan ja sen johdon turvallisuus taataan, sanoi Chung Eui-yong, Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin turvallisuusneuvonantaja.

Koreoiden väleissä on tapahtunut edistystä Pyeongchangin olympialaisten aikana. Etelä-Korean presidentti on sanonut olevansa valmis vuoropuheluun.

Koreat sopivat myös, että maiden johtajien välille avataan kuuma linja, Soulin edustaja sanoi tiistaina tavattuaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin.

Johtajien on hänen mukaansa tarkoitus puhua puhelimessa jo ennen huippukokousta.

Toteutuessaan huippukokous olisi kolmas maiden johtajien välillä. Etelä- ja Pohjois-Korea ovat teknisesti vielä sodassa, koska Korean sota 1950-1953 loppui aselepoon, ei rauhansopimukseen.

STT

Kuvat: