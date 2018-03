Etelä-Korea: Pohjois-Korea valmis ydinaseriisuntaan, jos turvallisuus taataan

Pohjois-Korea on luvannut pidättäytyä ohjus- ja ydinkokeista vuoropuhelun ajan, kertoo Etelä-Korea. Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea olisi myös valmis ydinaseriisuntaan, jos turvallisuus taataan.

Etelä- ja Pohjois-Korea aikovat pitää huippukokouksen maiden rajalla huhtikuussa.

Koreoiden väleissä on tapahtunut edistystä Pyeongchangin olympialaisten aikana. Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in on sanonut olevansa valmis vuoropuheluun.

Etelä-Korean valtuuskunta matkusti eilen Pohjois-Koreaan.

STT

Kuvat: