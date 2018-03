Etelä-Korean presidentti ydinaseriisunnasta: Liian aikaista optimismille

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in sanoo, että ”on liian aikaista suhtautua optimistisesti” Pohjois-Korean ehdotukseen keskusteluista ydinaseriisunnasta Korean niemimaalla.

– Olemme vasta lähtöviivalla, Moon sanoi puoluejohtajille sen jälkeen, kun hänen valtuuskuntansa palasi matkaltaan Pohjois-Koreasta eilen.

Moon kiisti väitteet, joiden mukaan Pohjois-Korea olisi houkuteltu takaisin neuvottelupöydän äärelle salaisella sopimuksella.

Presidentti myös tähdensi, että ydinaseriisunta on mahdollista vain, jos Yhdysvallat ja Etelä-Korea ovat yhtä mieltä asiasta.

Yhdysvallat suunnittelee jatkavansa yhteisiä sotaharjoituksia Etelä-Korean kanssa huolimatta mahdollisista diplomaattisista edistysaskelista Pohjois-Korean kanssa. Harjoituksien jatkumista kommentoi korkea Yhdysvaltain hallinnon viranomainen nimettömänä.

Yhdysvallat ja Etelä-Korea lykkäsivät yhteisiä sotaharjoituksiaan Pyeongchangin olympialaisten ajaksi. Hallinnon viranomaisen mukaan on luonnollista, että harjoitukset jatkuvat kisojen jälkeen.

Uutistoimisto AFP:n lähteen mukaan harjoituksia on harkittu toukokuun puolenvälin tienoille, jolloin eilen ilmoitettu Pohjois-Korean ja Etelä-Korean huippukokous on jo pidetty. Huippukokous on määrä pitää Panmunjomissa huhtikuun lopulla.

Pohjois-Korea on tavannut tulkita Yhdysvaltain ja Etelä-Korean sotaharjoitukset provokaatioksi.

STT

