Etla: Hallitus pääsemässä hyvin lähelle työllisyystavoitettaan

Suomen julkinen talous tasapainottuu viimeistään ensi vuonna ja hallitus on pääsemässä hyvin lähelle työllisyystavoitettaan, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla.

Etla julkisti tänään suhdanne-ennusteensa, jonka mukaan Suomen kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna 2,8 prosenttia ja ylittää viimein vuoden 2008 tason. Ensi vuodelle Etla povaa 2,4 prosentin kasvua.

Työllisyysaste nousee Etlan arvion mukaan ensi vuonna 71,6 prosenttiin, kun hallituksen tavoite on 72 prosenttia.

Tilastokeskus kertoi aamulla, että helmikuussa kausi- ja satunnaisvaihteluista putsattu työllisyysaste oli 71,1 prosenttia.

Syyskuussa Etla ennusti tälle vuodelle vain kahden prosentin kasvua. Korjaus ylöspäin johtuu pääosin siitä, että kansainvälinen talous on kasvanut voimakkaammin, mikä on parantanut viennin näkymiä. Tänä vuonna viennin määrän odotetaan kasvavan neljä prosenttia.

Nyt julkistettu ennuste lähtee siitä, että maailmantalouden kasvu jatkuu ripeänä ainakin vuoden. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen varoittaa kuitenkin, että riski ennustettua huonommasta kehityksestä on yhä olemassa.

– Rahapolitiikka on kiristymässä Yhdysvalloissa ja pian myös euroalueella. Tämä synnyttää potentiaalisen riskin rahamarkkinoille ja sitä kautta myös reaalitalouteen, Kotilainen huomauttaa Etlan tiedotteessa.

Huolta aiheuttavat hänen mukaansa myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin protektionistiset linjaukset, joiden vuoksi jopa kauppasodan uhka on alkanut näyttää todelliselta.

STT

