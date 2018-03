Etla povaa julkisen talouden tasapainottuvan viimeistään ensi vuonna – hallitus pääsemässä hyvin lähelle työllisyystavoitettaan

Vauhdikas talouskasvu ja nopeasti koheneva työllisyys kaunistavat julkisen talouden lukuja vauhdilla.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) tiistaina julkistetun ennusteen mukaan julkinen talous tasapainottuu viimeistään ensi vuonna ja hallituksen 72 prosentin työllisyystavoite on lähellä toteutumista. Etla arvioi ennusteessaan, että ensi vuonna julkisen talouden alijäämä lähes poistuu. Uusimpien tilastotietojen pohjalta arvioituna tasapaino voi Etlan mukaan toteutua jo tänä vuonna. Suotuisan kehityksen edellytyksenä on julkisen sektorin meno- ja tulokurin jatkuminen.

Sävy on samansuuntainen kuin viime viikolla julkaistussa Pellervon taloustutkimuksen ennusteessa, jossa arvioitiin hyvän talouskehityksen myötä julkisen talouden alijäämän pienenevän nopeasti. Pellervon ennusteen mukaan ensi vuonna koko julkinen talous on suurin piirtein tasapainossa.

Suomi täyttää siis selvästi julkisen sektorin vajeen kolmen prosentin tavoitteen, ja nopeutunut talouskasvu on helpottanut myös 60 prosentin velkakriteerin täyttymistä. Julkisen velan bruttokansantuotesuhde alenee Etlan ennusteen mukaan ensi vuonna 59,4 prosenttiin.

STT

