EU-komissio toteutti uhkauksensa: Digijäteille esitetään väliaikaista veroa

EU-komissio esittää väliaikaista veroa niille digitaalisille yrityksille, joiden toiminta perustuu käyttäjien tietojen hyödyntämiseen. Verolle joutuisivat esimerkiksi isot hakukoneyhtiöt tai sosiaalisen median yritykset.

Komissio antoi keskiviikkona odotetun esityksensä digitaalisten yritysten verotuksesta. Digiyritysten saaminen verolle on kuuma kysymys monissa jäsenmaissa, ja moni on jo ryhtynyt valmistelemaan omia veroratkaisujaan.

Lisämaustetta esitys saa viime päivien uutisista, joiden mukaan Facebookin käyttäjätietoja on jaettu luvattomasti ja käytetty USA:n presidentin Donald Trumpin vaalikampanjan tukemiseen.

Veroa kerättäisiin digitaalisten toimintojen liikevaihdosta, jota syntyy esimerkiksi mainostuloista tai asiakasdatan myynnistä eteenpäin. Ehdotus on ehtinyt jo herättää kritiikkiä ja huolta, koska normaalisti verotus perustuu tehtyyn tulokseen.

Veron keräisivät komission mukaan ne jäsenmaat, joiden alueella käyttäjät ovat. Samanlainen vero on komission mukaan jo käytössä esimerkiksi joissain Yhdysvaltojen osavaltioissa.

Vero koskisi vain isoja yrityksiä, joiden maailmanlaajuinen liikevaihto olisi yli 750 miljoonaa euroa vuodessa ja EU:n liikevaihto 50 miljoonaa.

Komissio laskee, että EU-maat saisivat kerättyä verolla 5 miljardia euroa vuodessa, jos vero on suuruudeltaan komission ehdottama 3 prosenttia.

Kohti pysyvää ratkaisua

Komissio korostaa, että esitetty digivero olisi väliaikainen. Samaan aikaan valmisteilla on pysyvämpi veroratkaisu, jossa verotus perustuisi yritysten digitaaliseen läsnäoloon ja voittojen verottamiseen.

Verotuksen periaatteet mullistuisivat, jos komission esitys hyväksytään.

Komissio esittää, että merkittävä digitaalinen toiminta antaisi EU-maalle oikeuden verottaa yritystä, vaikka sillä ei olisi fyysistä toimintaa maassa.

Digitaalisten yritysten verotuksesta haetaan parasta aikaa myös globaalia ratkaisua OECD:n johdolla. Tavoitteena on löytää ratkaisuja vuoteen 2020 mennessä.

Varsinkin isojen EU-maiden mielestä yhteisen veromallin etsiminen vie liikaa aikaa, minkä takia EU hoputtaa sitä omilla veroratkaisuillaan.

Komission mukaan digivero koskisi esimerkiksi yrityksiä, joiden digipalveluita käyttää vuodessa yli 100 000 käyttäjää tai joiden digitaalisten palveluiden liikevaihto on yli 7 miljoonaa euroa vuodessa.

Häkämies: Väliaikainen vero keikauttaisi verotuksen painopistettä

– Selvästi on tulkintaeroa, missä digitaalisen liiketoiminnan arvo syntyy. Me lähdemme siitä, että se syntyy, kun innovaatio tehdään, mikä tietysti kannustaa yrityksiä uusiin innovaatioihin ja yhteiskuntaa siihen, että tutkimukseen ja kehitykseen panostetaan, Häkämies sanoo STT:lle.

Häkämiehen mukaan komission esittämä väliaikainen ratkaisu olisi toteutuessaan ongelmallinen, sillä siinä verotettaisiin yrityksen liikevaihtoa ja se voisi johtaa tappiollisen liiketoiminnan verottamiseen. Pysyvä ratkaisu voisi taas olla Suomen kaltaiselle maalle vahingollinen, sillä se suosisi suuria maita.

Hän arvioi, että Suomen tulisi nyt hakea muista jäsenmaista samanmielisiä kumppaneita ja pyrkiä vaikuttamaan vielä asian käsittelyyn.

– Asian vakavuus pitkässä juoksussa on niin merkittävä, että kaikki kivet on käännettävä.

Lisäksi Häkämiehen mukaan olisi tärkeää edistää asian käsittelyä maailmanlaajuisella tasolla OECD:n kautta.

