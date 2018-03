EU-maat kuulevat Puolan virallisen selityksen kiistellyille uudistuksille

EU-maat odottavat tänään Puolalta selvitystä siitä, miksi maa toteuttaa kiisteltyjä oikeuslaitoksen uudistuksia. Selvitys pitää antaa tänään, jos maa aikoo päästä komission kurinpitotoimista.

Komission käynnisti Puolaa vastaan joulukuussa kurinpitotoimet, jotka voisivat johtaa jopa äänioikeuden menettämiseen EU:ssa. Käytännössä näin ei näytä käyvän, sillä Puola saa ymmärrystä itäisen Euroopan maista.

Iso osa EU-maista on huolissaan maan oikeuslaitoksen uudistuksista, jotka vievät tuomiolaitoksen lähemmäs poliittisia päättäjiä.

Puolan tilannetta puidaan tänään eurooppaministerien kokouksessa, jossa Suomesta on paikalla Sampo Terho (sin.). Käytännössä tänään ei vielä tehdä päätöksiä, koska maat tarvitsevat lisäaikaa Puolan vastauksen pureskeluun.

Eurooppaministerien pöydällä on tänään myös brexit. Ilman Britanniaa maat valmistelevat loppuviikon huippukokousta, jossa on tarkoitus hyväksyä EU:n linja Britannian uudelle suhteelle.

STT