EU odottaa Trumpilta yhä virallista päätöstä tulleista

EU-maiden johtajat eivät vielä täysin luota tietoihin, joiden mukaan Yhdysvallat jättää Euroopan unionin tullikorotusten ulkopuolelle. Brysselissä huippukokoukseen osallistuneet EU-johtajat kertoivat odottavansa maalta vielä virallista päätöstä.

Yhdysvallat on uhannut nostaa alumiinin ja teräksen tuontitulleja perjantaina aamuyöllä.

– Päätös on presidentin päätös ja sitä ei ole vielä tullut, sanoi myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Yhdysvaltojen kauppaedustaja Robert Lighthizer ilmoitti torstaina maan senaatissa, että presidentti Donald Trump olisi määrännyt tullien käyttöönottoon tauon. Sen aikana kauppakiistaan haettaisiin pysyvämpää ratkaisua.

Euroopan unioni on vaatinut, että se jätettäisiin alumiinin ja teräksen tullikorotusten ulkopuolelle, koska se ei aiheuta Yhdysvalloille minkäänlaista turvallisuusuhkaa.

USA on perustellut tullikorotuksia sillä, että sen on turvattava omaa tuotantoaan kansallisen turvallisuuden nimissä.

EU:n ohella poikkeukset koskisivat Argentiinaa, Australiaa, Brasiliaa, Kanadaa, Meksikoa ja Etelä-Koreaa.

STT

