EU sopi asemistaan Britannian kauppaneuvotteluihin

Brysselissä koolla olevat EU-johtajat ovat sopineet asemistaan Britannian ja EU:n kauppaneuvotteluihin. Kauppaneuvottelut ovat hiljalleen alkamassa, koska eroneuvotteluissa on päästy riittävän pitkälle.

Päämiestapaamisessa ovat paikalla 27 EU-maan johtajat, Suomesta pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

EU-leiri kertoo olevansa tyytyväinen eroneuvotteluiden edistymiseen kansalaisten oikeuksien ja raha-asioiden osalta. Irlannin rajakysymys hiertää silti edelleen.

EU27 muistuttaakin, että mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu.

Maat haluavat Britannian kanssa mahdollisimman laajan vapaakauppasopimuksen. Lisäksi yhteistyötä haetaan terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden vastaisessa taistelussa sekä turvallisuudessa, puolustuksessa ja ulkopolitiikassa.

Britannia on ainakin tähän asti vakuuttanut, että se jää pois EU:n sisämarkkinoilta eli se ei halua enää soveltaa automaattisesti kaikkea EU:sta tulevaa lainsäädäntöä tai hyväksyä EU-tuomioistuimen tuomiovaltaa. Toisaalta maa ei halua myöskään tulliliittoa, koska se haluaa neuvotella itse suoraan kolmansien maiden kanssa kauppasopimuksista.

– Tällä on valitettavasti negatiivisia taloudellisia seurauksia, varsinkin Britannialle, EU-maat varoittavat neuvottelupaperissaan.

Poimintoja EU:n tavoitteista:

– Tavarakaupassa pyritään siihen, ettei tulleja tai kiintiöitä olisi. Kirjaus palveluista on vielä melko suurpiirteinen.

– Vastavuoroisesta pääsystä kalavesille pidetään kiinni.

– Lentoliikenteen jatkuvuus varmistetaan.

– EU haluaa sopia pelisäännöistä myös ihmisen henkilökohtaisesta datasta. Käyttäjätietojen suojan pitäisi olla samantasoinen kuin EU:ssa.

– Eurooppa-neuvosto kannustaa EU-maita varautumaan Britannian lähdön seurauksiin siten, että huomioon otetaan ”kaikki mahdolliset vaihtoehdot”.

