EU tavoittelee Britannian kanssa kunnianhimoista vapaakauppasopimusta

Euroopan unioni lähtee rakentamaan Britannian kanssa kunnianhimoista ja edistynyttä vapaakauppasopimusta, koska Britannian ehdot eivät jätä muita vaihtoehtoja.

EU:n kantaa keskiviikkona esitellyt Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sanoo, että ei pitäisi tulla yllätyksenä, ettei muita vaihtoehtoja ole.

Pääministeri Theresa May on sulkenut pois vaihtoehdot Britannian jäämisestä EU:n sisämarkkinoille, tulliliittoon tai EU-tuomioistuimen piiriin.

– Teemme parhaamme, kuten teimme muidenkin partnereidemme kuten viimeksi Kanadan kanssa. Lopulta kyse tulee olemaan vain kauppasopimuksesta, Tusk sanoi.

Britannian ja EU:n välinen kauppa vaikeutuu Tuskin mukaan väistämättä brexitin takia.

Luonnos EU:n neuvottelulinjoiksi on nyt lähetetty jäsenmaille. 27 jäsenmaan johtajat käsittelevät niitä maaliskuun huippukokouksessa.

Tuskin mukaan tavoitteena on, että vapaakauppasopimus ulottuisi kaikille sektoreille, eikä tavaroilla olisi tullimaksuja.

Oikeuksien ja velvollisuuksien pitää EU:n mukaan olla tasapainossa.

– EU ei voi tarjota Britannialle Norjan oikeuksia ja Kanadan velvollisuuksia.

EU tavoittelee myös vastavuoroista pääsyä toistensa kalavesille.

Euroopan unioni tavoittelee Tuskin mukaan läheistä yhteistyötä terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemisessä. Toisaalta Britannia kutsutaan EU-ohjelmiin, jotka koskevat koulutusta, tutkimusta ja kulttuuria.

Britannia jättää EU:n ensi vuoden maaliskuussa. Eroa seuraa siirtymäaika, joka kestää vuoden 2020 loppuun.

Keskiviikkona julkaistut kannat koskevat tulevaa suhdetta eli vuoden 2020 jälkeistä aikaa.

– Emme halua rakentaa muuria EU:n ja Britannian välille. — Haluamme pysyä niin läheisinä partnereina kuin mahdollista, Tusk sanoi.

STT

