EU: Turkin kanssa ei löydetty ratkaisuja tai kompromissia

EU sanoo, ettei se löytänyt Turkin kanssa konkreettisia ratkaisuja tai kompromissia Turkin ja unionin suhteita hiertäneisiin asioihin.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ja EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker tapasivat työpäivällisellä maanantai-iltana.

Tapaamisen jälkeen Erdogan sanoi, että Turkki tavoittelee edelleen EU:n täysjäsenyyttä.

EU on huolissaan Erdoganin itsevaltaisista otteista kuten journalistien pidätyksistä ja opposition tukahduttamisyrityksistä vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen. Myös Turkin sotilasoperaatiot Pohjois-Syyriassa kurdeja vastaan sekä kiista Turkin kautta Eurooppaan pyrkivistä turvapaikanhakijoista on viilentänyt EU:n ja Turkin välejä.

Erdogan puolestaan syytti EU:ta kaksinaismoralismista. Presidentin mukaan unioni ei ole lupauksensa mukaan auttanut Turkkia, kun maahan on tullut 3,5 miljoonaa syyrialaispakolaista.

