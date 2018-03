EU vaatii Facebookilta vastauksia tietojen väärinkäytöstä

Euroopan unionin oikeuskomissaari Vera Jourova on pyytänyt Facebookilta tietoa EU-kansalaisten tietojen joutumisesta väärinkäytösten kohteeksi. Uutistoimisto AFP:n haltuunsa saaman kirjeen mukaan Jourova vaatii yhtiötä vastaamaan kahden viikon kuluessa.

– Onko taannoinen skandaali vaikuttanut EU-kansalaisten tietoihin? Jos on, miten aiotte informoida viranomaisia ja käyttäjiä siitä? Jourova kysyi.

Hiljattain paljastui, että miljoonien Facebookin käyttäjien tietoja on päätynyt vääriin käsiin tietoanalyysiyhtiö Cambridge Analytican kautta. EU-maiden johtajat keskustelivat asiasta viime viikolla huippukokouksessaan Brysselissä.

– Sosiaalisten verkostojen ja digitaalisten alustojen on taattava toimiensa läpinäkyvyys sekä kansalaisten yksityisyyden ja henkilökohtaisten tietojen yksityisyys, kokouksen hyväksymässä lausunnossa vaadittiin.

Yksityisyydensuojasta keskustellaan lisää huippukokouksessa Sofiassa Bulgariassa toukokuussa.

Yhdysvaltain kuluttajansuojaviranomainen avasi tutkinnan

Yhdysvalloissa kuluttajansuojaviranomainen FTC on avannut tutkinnan some-yhtiö Facebookin käyttäjädatan käytöstä yhtiöön kohdistuneiden tietosuojahuolien takia. Viranomaisen mukaan sen päätavoitteena on varmistaa kuluttajien yksityisyydensuojan toteutuminen.

FTC kertoi tutkinnasta maanantaina Yhdysvaltain aikaa tiedotteella.

Tutkinnan taustalla on Facebookia ravistellut vuotoskandaali. Britannian tietosuojaviranomainen ICO on kertonut hakevansa oikeudelta lupaa tutkia Cambridge Analytican tietokoneserverit.

Facebook on kertonut palkanneensa tutkimusyhtiön selvittämään, miten väärinkäytettyjä käyttäjätietoja on käsitelty.

STT

