EU:n kauppakomissaari: Yhdysvaltain tuontitullien ehtoihin ei vielä selvää vastausta

EU:n kauppakomissaarin mukaan Yhdysvaltain määräämien tuontitullien ehtoihin ei saatu vielä tänään selvää vastausta. Kauppakomissaari Cecilia Malmström keskusteli asiasta Brysselissä Yhdysvaltain ja Japanin edustajien kanssa.

Malmström kertoo Twitterissä, että keskustelut jatkuvat ensi viikolla. EU odottaa saavansa vapautuksen teräs- ja alumiinitulleista, jotka Yhdysvallat aikoo ottaa käyttöön lähiaikoina.

Trumpin tullit koettelevat EU:n yhtenäisyyttä

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin määräämät tuontitullit koettelevat EU:n yhtenäisyyttä. EU-eroa tekevä Britannia on pitänyt ovea raollaan sille, että se voisi neuvotella kahdenvälisesti Yhdysvaltain kanssa poikkeuksia tulleihin.

EU on kuitenkin yhteismarkkina-alue, jossa kauppapolitiikasta päätetään EU-tasolla. Jos jokin jäsenmaa lähtee sooloilemaan ja hakemaan Yhdysvalloilta tulleihin omia poikkeuksiaan, asia voidaan viedä EU:n tuomioistuimeen, sanoo alivaltiosihteeri Markku Keinänen ulkoministeriöstä.

– Yksittäiset jäsenmaat eivät voi neuvotella Trumpin kanssa, koska ei ole toimivaltaa neuvotella. Komissio neuvottelee meidän puolesta.

Keinänen huomauttaa, että jäsenmaat ovat EU:n perustamissopimuksilla luovuttaneet toimivaltaa unionille esimerkiksi kauppa- ja maatalouspolitiikassa.

Se, miten EU reagoi Trumpin tullipäätöksiin, vaikuttaa viime kädessä koko unionin uskottavuuteen. Sisämarkkina-alueelta putoaa pohja, ellei se esiinny ulospäin yhtenä blokkina. Siksi EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström ja komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kok.) ovat korostaneet, että Yhdysvaltain on kohdattava EU yhtenä neuvottelukumppanina.

Yhdysvallat voi myöntää erivapauksia

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n asiantuntijan Saila Turtiaisen mukaan Yhdysvallat voisi kuitenkin kohdella EU-maita myös yksittäisinä toimijoina.

– Halutessaan Yhdysvallat voi tehdä myönnytyksiä yksittäisille EU-maille. Tämä olisi tietysti EU:n kannalta huono asia. Olemme kaikkein vahvimpia kun olemme yhtenä rintamana.

EU ja Yhdysvallat kävivät samasta asiasta keskustelua jo presidentti Trumpin virkaanastujaisten jälkeen, kun Trump antoi ymmärtää, että hän neuvottelee kauppasuhteista mieluummin EU-maiden kanssa kahdenvälisesti. Keinäsen mukaan Trump hyväksyi tuolloin, että EU:ta on kohdeltava yhtenä blokkina.

EU odottaa saavansa vapautuksen Trumpin teräkselle ja alumiinille määräämistä tuontitulleista, koska Yhdysvalloilla ei ole näyttöä siitä, että EU myisi terästä polkuhinnoin Yhdysvaltain markkinoille.

Trump päätti vastikään asettaa teräkselle 25 prosentin ja alumiinille 10 prosentin tuontitullin. Päätöstä perusteltiin ”kansallisella turvallisuudella” ja kotimaisen terästeollisuuden suojelemisella. Tullipäätöksen on määrä astua voimaan myöhemmin tässä kuussa.

Tuottaako kauppasodalla uhkailu tulosta?

Brysselistä odotetaan tänään lisätietoa Yhdysvaltain määräämien tullien ehdoista. Kauppakomissaari Malmström neuvottelee asiasta Yhdysvaltain ja Japanin kauppapoliittisten edustajien kanssa. EU:n puolelta kaivataan selvennystä etenkin siihen, miten tullipäätös pannaan käytännössä toimeen ja millä ehdoilla siitä voi saada poikkeuksia.

Yhdysvallat on ilmoittanut, että ainakin Kanada, Meksiko ja Australia voisivat saada tulleista vapautuksen. Trump on myös vihjannut, että Yhdysvaltain eurooppalaiset Nato-liittolaiset voisivat saada myönnytyksiä, jos ne suostuvat nostamaan puolustusmenojaan.

EU:n on vaikea lähteä käymään asiassa Trumpin kanssa kauppaa, sillä se antaisi helposti Yhdysvalloille ja muulle maailmalle signaalin siitä, että kauppasodalla uhkailu tuottaa tulosta.

– Olemme tilanteessa, jossa meidän täytyy valita, haluammeko sääntöpohjaista kauppaa vai voimapolitiikkaa, jota olemme nyt nähneet, Katainen sanoi perjantaina.

