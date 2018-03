Ex-agentin käyttämästä pubista ja ravintolasta löytyi myrkkyjäämiä Salisburyssa

Britannian Salisburyssa on löydetty myrkkyjäämiä pubista ja ravintolasta, joissa venäläinen ex-agentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä kävivät viime sunnuntaina.

Britannian terveysviranomaiset kehottavat The Mill -pubissa ja Zizzi-ravintolassa viime sunnuntaina vierailleita henkilöitä pesemään tuolloin käyttämänsä vaatteet ja puhdistamaan mukana olleet tavarat, kuten esimerkiksi laukut, matkapuhelimet, silmälasit ja korut. Poliisi eristi jo aiemmin tällä viikolla ravintolan ja pubin sekä Skripalin kodin kaupungissa.

Viranomaisten mukaan jopa noin 500 ihmistä kävi sunnuntaina ravintolassa tai pubissa, joissa Skripalit vierailivat. Sivullisten myrkytysriski on kuitenkin viranomaisten mukaan alhainen eikä ravitsemusliikkeissä käyneiden ole syytä olla huolissaan.

Britannian poliisi epäilee, että entinen kaksoisagentti yritettiin murhata hermomyrkyllä. Skripalit löydettiin tiedottomina salisburylaisen ostoskeskuksen penkiltä viikko sitten sunnuntaina. Molemmat ovat edelleen kriittisessä tilassa.

Vakavia oireita sai myös ensimmäisten joukossa ostoskeskukseen saapunut paikallinen poliisi. Hän on jo paremmassa kunnossa ja kykenee esimerkiksi puhumaan.

Poliisin mukaan yhteensä yli 20 ihmistä on hoidettu tapauksen tiimoilta.

Tapausta tutkitaan 180 hengen tutkintaryhmän voimin. Joukossa on myös muun muassa kemiallisen sodankäynnin asiantuntijoita.

STT

Kuvat: