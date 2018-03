Ex-aluejohtaja Puigdemontin pidätys Saksassa toi mielenosoittajat kadulle Barcelonassa

Katalonian ex-aluejohtajan Carles Puigdemontin pidätys Saksassa on saanut tuhannet ihmiset osoittamaan mieltään Barcelonassa. Mielenosoittajat kokoontuivat kaupungin pääbulevardilla Las Ramblasilla ja suuntasivat kohti Euroopan komission toimistoa.

Saksan poliisi pidätti Puigdemontin tänään sen jälkeen, kun hän oli saapunut Tanskasta Saksan puolelle. Puigdemontin suunnitelma oli palata Belgiaan. Espanja on antanut hänestä kansainvälisen pidätysmääräyksen ja luovutuspyynnön. Espanja syyttää entistä katalaanijohtajaa muun muassa kapinan lietsomisesta.

Puigdemontin asiaa on määrä käsitellä Saksan tuomioistuimessa huomenna.

Pidätys tehtiin kaksi päivää sen jälkeen, kun Espanjan korkein oikeus oli päättänyt asettaa yhteensä 13 katalonialaista poliitikkoa ja aktivistia syytteeseen kapinoinnista. Uutistoimisto AFP:n mukaan viisi on pidätetty ja kuudesta oikeus antoi kansainvälisen pidätysmääräyksen. Joukossa on myös Puigdemont. Rikoksesta tuomitulle voidaan langettaa 30 vuoden vankilatuomio.

Entinen katalaaniministeri Clara Ponsati puolestaan ”tekee järjestelyjä” antautuakseen Skotlannin poliisille. Myös Ponsatia Espanja syyttää kapinoinnista.

– Olemme tehneet monia tiedusteluja ja yrittäneet saada häneen yhteyden. Nyt olemme olleet yhteydessä hänen (Ponsatin) asianajajaan, jonka mukaan Ponsati valmistautuu antautumaan poliisille, Skotlannin poliisi kertoo.

STT

