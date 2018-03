Ex-aluejohtaja Puigdemontin pidätystä vastustaneissa mielenosoituksissa loukkaantui kymmeniä Barcelonassa

Barcelonassa eilen puhjenneissa mielenosoituksissa on loukkaantunut ainakin 79 ihmistä, 13 heistä poliiseja, kertovat alueen pelastusviranomaiset. Suurin osa loukkaantumisista on lieviä kuten mustelmia.

Barcelonassa tuhannet ihmiset lähtivät kaduille sen jälkeen, kun Katalonian ex-aluejohtaja Carles Puigdemont pidätettiin Saksassa. Protestoijat ottivat yhteen poliisin kanssa ja sytyttivät muun muassa roskiksia palamaan.

Mellakkavarusteissa olleet poliisit löivät ihmisiä pampuilla estääkseen näitä pääsemästä Espanjan hallituksen edustajan Barcelonan-toimistoon. Protestoijat heittelivät poliisia pulloilla, tölkeillä ja kananmunilla.

Myös Lleidassa ja Tarragonassa oli pienimuotoisempia protesteja, joissa loukkaantui yhteensä kahdeksan ihmistä.

Saksan poliisi pidätti Puigdemontin eilen, kun hän oli saapunut Tanskasta Saksan puolelle. Puigdemontin suunnitelma oli palata Belgiaan. Espanja on antanut hänestä kansainvälisen pidätysmääräyksen ja luovutuspyynnön. Espanja syyttää entistä katalaanijohtajaa muun muassa kapinan lietsomisesta.

Puigdemontin asiaa on määrä käsitellä Saksan tuomioistuimessa tänään.

Espanjan korkein oikeus on päättänyt asettaa yhteensä 13 katalonialaista poliitikkoa ja aktivistia syytteeseen kapinoinnista.

STT

