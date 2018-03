F-Securen Hyppönen: Mielipiteiden manipulointi onnistuu vain niin kauan kuin ihmiset eivät tiedä siitä

F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen pitää Facebook-kohua paradoksaalisena. Hyppösen mielestä kenellekään ei pitäisi olla yllätys, miten Facebook toimii ja miten se rahansa tekee.

– Käyttäjäthän ovat kaiken tämän hyväksyneet aikanaan ottaessaan palvelun käyttöön. Siellä on käyttäjäehdoissa kerrottu ihan tarkkaan, mitä kaikkea tietoa kerätään ja mihin kaikkialle sen saa lähettää. Sitä ei vain kukaan koskaan ole lukenut ja ymmärtänyt, mitä se oikeasti tarkoittaa. Nyt sitten, kun se nähdään käytännössä, ihmiset ovat yllättyneitä ja närkästyneitä, Hyppönen sanoo STT:lle.

Hyppönen on jo pitkään ollut sitä mieltä, että on vaarallista, että vaalikampanjat saavat ostaa sosiaalisesta mediasta äänestäjien profiilitietoja ja käyttää niitä vaalikampanjoinnissaan.

– Se on niin vaarallista, että se pitäisi mielestäni lailla kieltää.

Eniten lakia ovat Hyppösen mukaan vastustaneet poliitikot, joiden mielestä lakia ei voi tehdä, saa tehdä eikä edes pysty tekemään vaikka haluaisi.

– Se ei pidä paikkaansa, esimerkiksi Japanissa laki on ollut jo pitkään. Siellä sosiaalisen median palvelut eivät saa myydä käyttäjien profiilidataa vaalikampanjoiden käyttöön.

Tällainen laki ei Hyppösen mielestä tietenkään olisi lopullinen ratkaisu, se vaikuttaisi vain virallisiin vaalikampanjoihin, ei esimerkiksi Venäjän vaikuttamisyrityksiin. Hyppösen mielestä se olisi kuitenkin todennäköisesti vaikuttanut Cambridge Analytica -tapaukseen.

– Se oli ihan virallisen vaalikampanjan palkkaamaa toimintaa. He keräsivät käyttäjien tietoja ja automaattiprofiloinnilla lähettivät heille viestejä. Jos se olisi ollut laitonta, niin eivät he varmaan olisi tehneet sitä.

Avainasia käyttäjien herättäminen

Kohu sai alkunsa, kun New York Times ja Guardian kertoivat, että Facebookin kirjautumista hyödyntänyt ”thisisyourdigitallife”-niminen sovellus keräsi tietoja myös sitä käyttäneiden ihmisten Facebook-kavereiden profiileista heidän tietämättään. Kerätyt tiedot luovutettiin analytiikka- ja sosiaalisen median profilointiyritykselle Cambridge Analyticalle.

Cambridge Analytica keräsi noin 50 miljoonan Facebook-käyttäjän tiedot luvatta. Niitä hyödynnettiin muun muassa mainosten kohdistamiseen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalikampanjassa. Cambridge Analytican Britannian-yhtiö oli mukana myös brexitiä ajaneessa Leave.EU-kampanjassa.

Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on kertonut olevansa valmis todistamaan Yhdysvaltain kongressille. Poliitikot ovat vaatineet Zuckerbergia kongressin eteen sen jälkeen, kun kohu alkoi.

Zuckerberg on myöntänyt, että Facebook ei tehnyt tarpeeksi hyvää työtä vuoden 2016 presidentinvaalien aikana estääkseen Venäjän sekaantumisen vaaleihin ja valeuutisten leviämisen. Hän uskoo, että Venäjä yrittää sekaantua myös Yhdysvaltain välivaaleihin Facebookin kautta.

Vaikka nyt syntynyt sotku lisäisikin lain kannatusta, sillä Hyppösen mielestä tuskin pystytään estämään Yhdysvaltain välivaaleihin vaikuttamista, koska muutokset tuskin ovat nopeita.

– Oleellista on, että ihmisten mielipiteiden manipulointi toimii ainoastaan niin kauan kuin käyttäjät eivät tiedä, että sitä tehdään. Avainasia, joilla näitä ongelmia vastaan pystyy taistelemaan, on käyttäjien herättäminen tähän ongelmaan ja käyttäjien tietoisuuden lisääminen.

