Facebook lupaa tiukentaa yksityisyyden suojaa

Facebook vakuuttaa parantavansa käyttäjien tietosuojaa. Yhtiön mukaan tulossa on päivityksiä, jotka helpottavat omien tietojen tarkastelua ja henkilökohtaisen datan tuhoamista.

Yksityisyysasetusten tiukentamisesta tehdään myös entistä yksinkertaisempaa, sanoo Facebookin yksityisyysasioista vastaava johtaja Erin Egan.

– Olemme kuulleet huudon, että yksityisyysasetuksia ja muita tärkeitä työkaluja on liian vaikea löytää, Egan ja toinen Facebook-pomo Ashlie Beringer kertovat blogikirjoituksessaan.

Heidän mukaansa käyttäjät voivat vastaisuudessa hallita tietoja, joiden perusteella mainoksia kohdennetaan.

Facebook on joutunut ankaran arvostelun kohteeksi, koska Cambridge Analytica -yhtiö on käyttänyt hyväkseen kymmenien miljoonien käyttäjien tietoja.

https://newsroom.fb.com/news/2018/03/privacy-shortcuts/

STT

