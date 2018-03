Facebookin johtaja valmis todistamaan kongressille

Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg kertoo CNN:n haastattelussa olevansa valmis todistamaan Yhdysvaltain kongressille. Poliitikot ovat vaatineet Zuckerbergia kongressin eteen sen jälkeen, kun niin sanottu Cambridge Analytica -kohu alkoi.

Zuckerberg kertoo, että Facebook yrittää lähettää kongressin eteen henkilön, jolla on eniten tietämystä aiheeseen liittyen.

– Jos se olen minä, menen mielelläni, hän sanoo.

Kohu sai alkunsa, kun New York Times ja Guardian kertoivat, että Facebookin kirjautumista hyödyntänyt ”thisisyourdigitallife” -niminen sovellus keräsi tietoja myös sitä käyttäneiden ihmisten Facebook-kavereiden profiileista heidän tietämättään. Kerätyt tiedot luovutettiin analytiikka- ja sosiaalisen median profilointiyritykselle Cambridge Analyticalle.

Cambridge Analytica keräsi noin 50 miljoonan Facebook-käyttäjän tiedot luvatta. Niitä hyödynnettiin muun muassa mainosten kohdistamiseen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalikampanjassa.

Zuckerberg myös pyysi tapahtunutta anteeksi haastattelussa.

– Kyseessä on valtava luottamuksen rikkominen ja olen todella pahoillani, että tämä tapahtui. Meillä on velvollisuus suojella käyttäjien tietoja, hän sanoi.

Zuckerberg myöntää haastattelussa lisäksi sen, että Facebook ei tehnyt tarpeeksi hyvää työtä vuoden 2016 presidentinvaalien aikana estääkseen Venäjän sekaantumisen vaaleihin ja valeuutisten leviämisen.

Hän uskoo, että Venäjä yrittää sekaantua myös Yhdysvaltain välivaaleihin Facebookin kautta.

http://money.cnn.com/2018/03/21/technology/mark-zuckerberg-apology/index.html

STT

