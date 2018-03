Facebookin osake lähti luisuun – lehtitietojen mukaan jopa 50 miljoonan käyttäjän tietoja kerätty luvatta

Facebookin osakekurssi lähti New Yorkin pörssikaupassa selvään laskuun käyttäjätietojen väärinkäyttöä koskevien paljastusten jälkeen. Yhteisöpalvelun osakekurssi oli illalla Suomen aikaa seitsemän prosentin laskussa, mikä oli syvin sukellus moneen vuoteen.

New York Times ja Guardian kertoivat viikonloppuna, että jopa 50 miljoonan Facebook-käyttäjän tietoja on kerätty luvatta ja hyödynnetty Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalikampanjassa. Lehtitietojen mukaan tiedot keräsi ja jakoi eteenpäin datayhtiö Cambridge Analytica. Sen Britannian-yhtiö oli mukana brexitiä ajaneessa Leave.EU-kampanjassa.

Britannian viranomaiset ovat aloittaneet tutkimuksen yhtiön toiminnasta. Myös EU:n edustajat ilmoittivat tänään tutkivansa väärinkäytösväitteitä.

Facebook on ilmoittanut estäneensä Cambridge Analytican toiminnan alustoillaan. Facebookin mukaan väärinkäytetty data koski väitettyä huomattavasti pienempää käyttäjäjoukkoa.

Facebookia on jo arvosteltu siitä, että venäläistahot ovat käyttäneet yhteisöpalvelua hyväkseen pyrkiessään vaikuttamaan Yhdysvaltain vaaleihin.

STT

Kuvat: