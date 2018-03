Fifa sallii kansainvälisten kisojen järjestämisen osassa Irakia

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on poistanut kolmen irakilaisen kaupungin osalta kiellon järjestää kansainvälisiä kisoja. Fifan puheenjohtaja kertoi asiasta toimittajille Fifan Bogotan valtuuston kokouksen jälkeen perjantaina.

Puheenjohtaja Gianni Infantinon mukaan kisoja voidaan nyt järjestää Arbilin, Basran ja Karbalan kaupungeissa. Hänen mukaansa lopullinen päätös siitä, järjestetäänkö kansainvälisiä kisoja kyseisissä kaupungeissa, on kuitenkin kisojen järjestäjien tehtävissä.

Infantino myös sanoi, ettei Fifa vielä voi suostua Irakin viranomaisten pyyntöön siitä, että kisoja saataisiin järjestää myös pääkaupunki Bagdadissa. Hänen mukaansa tilannetta tarkastellaan kuitenkin uudestaan.

Fifan mielestä Irak on ollut liian turvaton kisojen järjestämiseen. Vuosia voimassa ollut kielto poistettiin hetkellisesti vuonna 2012, mutta asetettiin uudestaan voimaan, kun sähköt menivät poikki Arbilissa järjestetyssä ottelussa. Ottelussa olivat vastakkain Irak ja Jordania.

