Floridan epäillylle kouluampujalle syytteet 17 murhasta ja 17 murhan yrityksestä

Floridan epäiltyä kouluampujaa syytetään 17 murhasta ja 17 murhan yrityksestä, kertoo osavaltion syyttäjänvirasto. Osavaltion syyttäjän mukaan syytteet murhan yrityksistä liittyvät joukkoampumisessa haavoittuneisiin.

Floridassa tapahtui helmikuussa ystävänpäivänä joukkoampuminen Marjory Stoneman Douglas High School -oppilaitoksessa Parklandissa. Tulen avasi 19-vuotias koulun entinen oppilas. Kouluampumisessa kuoli 14 koulun oppilasta ja kolme henkilökuntaan kuuluvaa ihmistä. Epäilty ampuja oli aseistautunut laillisesti hankkimallaan puoliautomaattisella AR-15-kiväärillä.

Epäilty tekijä on myöntänyt teon.

Jopa Trump myötämielinen aselakien tiukennuksille

Floridassa on ollut kahden vuoden aikana kolme joukkoampumista, jossa on kuollut useita ihmisiä. Orlandon yökerhoampumisessa vuonna 2016 kuoli 49 ihmistä ja Fort Lauderdale -lentokenttäampumisessa viime vuonna kuoli viisi ihmistä.

Floridan kouluampuminen on saanut aikaan jälleen kuuman keskustelun aselakien tiukentamisesta Yhdysvalloissa. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on näyttänyt vihreää valoa aselakien tiukennuksille.

Viime viikolla tapaamisessa demokraatti- ja republikaaniedustajien kanssa Trump oli New York Timesin lähdetietojen mukaan sanonut, että Yhdysvallat tarvitsee aselakiuudistuksen. Trump mainitsi muun muassa aseiden pitämisen poissa mielenterveysongelmaisten käsistä, aseiden ostajien laajemmat taustatarkistukset sekä aseiden omistamisen ikärajojen tiukennukset.

Republikaanit ja Yhdysvaltain Kansallinen kivääriyhdistys NRA ovat vastustaneet aselakien tiukennuksia vuosia.

Trump sanoi myös, että päättäjien tulisi ottaa uudelleen tarkasteluun vuonna 2013 kaatunut lakiehdotus, jossa esitettiin tiukennuksia maan aselakeihin.

Lakiesitys kaatui Sandy Hookin alakoulussa tapahtuneen joukkoampumisen jälkeen republikaanien kiivaaseen vastustukseen.

Florida muuttaa aselakejaan

Floridan osavaltio tiukentaa aselakejaan. Floridassa hyväksyttiin keskiviikkona esitys, jonka myötä alle 21-vuotiaat eivät saa enää ostaa ampuma-aseita. Floridassa lisäksi kielletään aseiden lisäosat, jotka muuttavat puoliautomaattiset aseet automaattiaseiksi.

Uusi esitys sallii myös sen, että osa opettajista ja koulun muusta henkilökunnasta aseistetaan. Esitys ohjaa lisäksi rahaa mielenterveystyöhön.

Esitys ei kuitenkaan kiellä AR-15-rynnäkkökivääreitä, jota Floridan kouluampuja käytti. AR-15-rynnäkkökiväärin kieltäminen on ollut yksi aktivistien keskeisistä vaatimuksista. Esitys on jo hyväksytty Floridan senaatissa ja alahuoneessa, mutta se tarvitsee vielä kuvernööri Rick Scottin hyväksynnän.

Esitys kulkee nimellä Marjory Stoneman Douglas High Schoolin julkinen turvallisuus -laki.

STT

