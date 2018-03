Hamilton hallitsi Australian gp:n harjoituksia – Bottas ja Räikkönen lähes törmäyskurssilla

Formula ykkösten kaudesta on takana vasta Australian gp:n ensimmäinen harjoituspäivä, mutta suomalaiskuskien keskinäinen vääntö on jo nähty.

Mercedeksen Valtteri Bottas ja Ferrarin Kimi Räikkönen olivat vähällä kolaroida toisen harjoitusosion alkupuolella. Nopeaa kierrosta ajanut Bottas joutui väistämään Räikköstä hiekalle, ja kaksikko joutui tuomariston kuultavaksi.

– Hän (Räikkönen) oli hitaalla kierroksella, ja odotin hänen väistyvän tieltäni. Hän kuitenkin pysyi ajolinjalla, ja kun tulin lähelle, minun oli tehtävä äkkijarrutus, Bottas sanoi.

Räikkösellä oli oma näkemyksensä Melbournen radalla sattuneesta tilanteesta.

– Tiesin, että Bottas on jossakin, mutten nähnyt häntä lainkaan. Siinä oli ongelma. Tiimi yritti kertoa minulle asiasta, mutta tieto tuli aika myöhään. En uskaltanut siirtyä minnekään, koska en tiennyt, missä hän oli, Räikkönen kommentoi.

Kärjessä pienet erot

Bottas oli harjoituspäivän kolmanneksi ja Räikkönen neljänneksi nopein. Ykkösvauhtia piti Bottaksen tallikaveri Lewis Hamilton, joka kukisti kakkoseksi kiiruhtaneen Red Bullin Max Verstappenin 0,127 sekunnilla.

Bottaksen ero kärkeen oli 0,228 ja Räikkösen 0,283 sekuntia.

– Parannettavia asioita on, mutta se on normaalia, Räikkönen sanoi harjoitusten jälkeen.

Bottaksella oli ensimmäisissä harjoituksissa vaikeuksia autonsa jousituksen ja polttoaineen syöttöjärjestelmän kanssa, mutta toiseen osioon ongelmat saatiin kuntoon.

– Päällimmäiset tuntemukseni ovat myönteisiä, koska on niin hauskaa olla taas radalla, Bottas sanoi.

Räikkönen oli suhteellisen tyytyväinen autoonsa.

– Ei se ollut huono. Meidän täytyy käydä läpi kaikki tänään tekemämme, yrittää poimia myönteiset asiat ja parantaa hieman.

Räikkönen oli nopeampi kuin tallikaverinsa Sebastian Vettel, joka oli molemmissa harjoituksissa viides.

Kärkikuskit ajoivat nopeimmat kierroksensa ultrapehmeillä renkailla.

Radan pito kunnossa

Bottaksen mukaan harjoitusten perusteella Mercedes, Ferrari ja Red Bull ovat hyvin lähellä toisiaan.

– Se oli enemmän ja vähemmän odotettua, joten isoja yllätyksiä ei vielä tullut.

Melbournen radalla ajetaan aika-ajot lauantaina ja kilpailu sunnuntaina. Lauantaina sään ennustetaan kylmenevän ja muuttuvan märäksi, joten harjoitussäädöistä ei välttämättä ole täyttä hyötyä aika-ajopäivänä. Radalle on myös pudonnut lehtiä.

– Radassa oli paljon enemmän pitoa kuin aiempina vuosina. Vaikka radalla on paljon lehtiä, ne eivät vaikuta pitoon. Ei ollut kauheasti eroa, millaisella rengasseoksella ajoi, Räikkönen sanoi.

STT

