Hamilton ja Vettel yrittävät nousta legendan rinnalle

Lewis Hamilton ja Sebastian Vettel lähtevät metsästämään jo uriensa viidensiä maailmanmestaruuksia, kun formula 1 -kausi alkaa loppuviikosta Melbournessa.

Mikäli kaksikosta jompikumpi nappaa tittelin, se tarkoittaa nousua kaikkien aikojen mestaruustilastossa Juan Manuel Fangion rinnalle jaetulle kakkospaikalle.

Vuonna 1995 kuollut Fangio voitti 1950-luvulla viisi mestaruutta. Häntä enemmän MM-titteleitä on seitsemän mestaruuden Michael Schumacherilla.

Monet asiat viittaavat siihen, että Mercedeksen valta-aika saattaa jatkua. Talli oli talvitesteissä luotettava ja pitkissä vedoissa sekä kisasimulaatioissa vahva.

Hamilton on monissa arvioissa ykkössuosikki, ja myös tallikaveri Valtteri Bottas noussee kärkikahinoihin.

Hamilton vakuuttaa motivaationsa olevan huipussaan, vaikka takana on pitkä ura.

– Tämä ei tunnu urani päätösluvulta. Jatkan eteenpäin niin pitkään kuin minusta tuntuu tältä, hän sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Barcelonan kaksi talvitestijaksoa jättivät kuitenkin paljon kysymyksiä ilmaan. Ensimmäistä testirupeamaa sotki huono sää, kun Barcelonassa nähtiin lunta, vesisadetta, hyytävää koleutta ja lopulta auringonpaistetta.

Toinen nelipäiväinen testijakso ei joutunut säiden armoille, joten tallit saivat lopulta kysymysten lisäksi myös paljon vastauksia.

Nopeimmasta Mercedes-suorituksesta vastasi Hamilton, mutta hänenkin vauhdikkain kierroksensa oli vasta ajajajoukon seitsemänneksi nopein. Siitä ei voi kuitenkaan vetää kattavia johtopäätöksiä voimasuhteista.

Mercedes-kaksikko ei esimerkiksi ajanut kaikkein pehmeimmillä eli niin sanotuilla hyperpehmeillä renkailla.

Suuret ovat edelleen suuria

Monissa arvioissa tallien marssijärjestys on sama kuin viime kaudella: Mercedes on suosikki ja Ferrari sekä Red Bull kovimmat uhkaajat.

– En usko meidän olevan nopeimpia, mutta uskon meidän olevan niin lähellä, että olemme jahdissa mukana, Red Bull -kuski Daniel Ricciardo ennakoi tämänhetkisiä asetelmia BBC:lle.

Arviot nostavat suomalaisittain kutkuttavia menestysodotuksia, sillä Bottas ja Ferrarin Kimi Räikkönen saanevat tälläkin kaudella alleen sarjan parhaimpiin kuuluvat autot. Molemmilla on kuitenkin iso haaste lyödä tallikaverinsa, Hamilton ja Vettel.

Ricciardon tavoin Vettel on ladannut menestyspaineita Mercedekselle.

– Mercedes on suosikki, mutta tästä hetkestä kauden päättymiseen on pitkä aika, Vettel muistutti alkukuusta Guardianille.

Kauden avauskisa ajetaan sunnuntaina Melbournessa, ja MM-kiertueeseen kuuluu 21 kilpailua.

STT

