Harkimo Savon Sanomien kolumnissaan: Yleistuki ei ole kokoomuksen malli, vaan Orpon ja hänen avustajansa malli

Kokoomuksen kansanedustaja Harry Harkimo kritisoi puolueensa johtoa Savon Sanomien kolumnissaan. Harkimon mukaan hän luki lehdestä kokoomuksen kannattavan Britannian Universal Credit -mallia, kun tosiasiassa kanta on kokoomuksen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Petteri Orpon ja hänen avustajansa, ei koko puolueen.

– Selvitin asiaa ja kävi ilmi, että tätä kantaa ei ole pohdittu sen paremmin eduskuntaryhmässä kuin puoluehallituksessa. Eli Orpo oli avustajansa kanssa päättänyt, että tämä on kokoomuksen malli, Harkimo ihmettelee.

Britanniassa käyttöön otettu Universal Credit tarkoittaa vapaasti käännettynä yleistukea, jossa sosiaalietuuksia kootaan yhteen könttään.

Harkimo kysyy kirjoituksessaan demokratian perään laajemminkin. Hänen mukaansa Suomessa todellista valtaa käyttäviä päättäjiä on niin vähän, että he mahtuvat tilataksiin.

– Todellisuudessa poliittista järjestelmää pyörittää noin prosentti ihmisistä ja 99 prosenttia istuu katsomossa. Kun tällä ”promillella” on lisäksi oma (epäselvä) kieli, omat säännöt (vain johto saa päättää asioista) ja melkein voisi sanoa oma uskonto (nykymalli on paras ja ainoa), niin ei ole ihme, että demokratia ei toimi eivätkä ihmiset luota poliitikkoihin tai systeemiin.

Orpon ja hänen avustajansa lisäksi tilataksiin mahtuvat Harkimon mielestä pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja hänen avustajansa, sekä presidentti Sauli Niinistö.

– Sinisistä Sampo Terho pääsee roikkumaan vain taksin takapuskurin päälle. Hänellä ei ole kauhean paljon sananvaltaa 1,5 prosentin kannatuksella.

