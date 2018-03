Harkimo Savon Sanomissa: Huonoa sote-mallia ei pidä päästää eteenpäin

Huonoa sote-mallia ei pidä päästää eteenpäin, kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja Harry Harkimo kolumnissaan Savon Sanomissa.

Harkimon mukaan hallituksen esitykselle on parikin hyvää vaihtoehtoa. Ensimmäinen olisi erillinen sote-laki, joka määräisi yhdistämään perustason palvelut ja erikoissairaanhoidon alle 250 000 asukkaan maakunnissa. Muissa kuudessa maakunnassa se olisi vapaaehtoista.

Toinen vaihtoehto olisi säätää lailla viisi valtion rahoittamaa terveydenhoitoaluetta, jotka vastaisivat terveyspalveluiden järjestämisestä.

Sote-uudistuksen läpimeno eduskunnassa on hallituspuolueiden erittäin niukan enemmistön varassa. Kokoomuksen johto on pyrkinyt varmistamaan, että sen edustajilla ryhmäkuri pitää sote-äänestyksessä. Kokoomuksen kansanedustajista Elina Lepomäki on ilmoittanut äänestävänsä sote-esitystä vastaan.

https://blogit.savonsanomat.fi/harry-harkimo/ovatko-sote-lausunnot-asiantuntijamoraalin-mukaisia/?_ga=2.192794346.1346052951.1521358989-84269154.1511961950

STT

Kuvat: