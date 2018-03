Haula mätti kaksi maalia, Vataselle syöttöpiste – New Jersey vei Las Vegasia selvin luvuin

Las Vegasin riveissä kiekkoileva Erik Haula teki kaksi maalia yön NHL-kierroksella ottelussa New Jerseytä vastaan. Haula osui ensimmäisen kerran ottelun toisessa erässä, ja toistamiseen päätöserän lopulla.

New Jerseyn paidassa pelaavalle Sami Vataselle puolestaan kirjattiin yksi syöttöpiste. New Jersey vei lopulta pelin selvin luvuin 8-3.

Suomalaismaalivahti Kari Lehtosen Dallas puolestaan taipui voittolaukauskisaan asti venyneen kamppailun jälkeen niukasti Torontolle. Voittolukemiksi kirjattiin 6-5. Lehtonen torjui 28 kertaa.

Toronton James van Riemsdyk teki ottelussa hattutempun ja nostettiin ottelun kirkkaimmaksi tähdeksi.

Yön kierroksella pelattiin kaikkiaan viisi ottelua.

STT

Kuvat: