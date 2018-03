Helle jätti sovintoehdotuksen rahoitusalan työriitaan

Valtakunnansovittelija Minna Helle on jättänyt sovintoehdotuksen rahoitusalan pitkään jatkuneeseen työriitaan. Osapuolet vastaavat ehdotukseen tulevana sunnuntaina kello 17.

Työnseisaukset uhkaavat alkaa maanantaina, ellei sopua synny. Lakot alkaisivat OP-ryhmästä ja jatkuisivat pääsiäisen jälkeen Nordeaan ja sitä seuraavalla viikolla muihin alan yrityksiin. Rahoitusalan ylempiä toimihenkilöitä edustava YTN ei ole ilmoittanut työnseisauksista, mutta on sopimuksen osapuolena mukana sovittelussa.

Sovintoehdotus ei koske Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pron ja Danske Bankin välistä työriitaa. Tästä ratkaisusta neuvotellaan erikseen.

Rahoitusalalla on väännetty sopua joulukuusta asti. Edellinen sovintoehdotus kaatui helmikuun alussa, kun kaksi työntekijäpuolta edustavaa järjestöä hylkäsi sen.

Kiistan keskiössä on kysymys viikonlopputyöstä ja sen ehdoista. Työntekijäpuoli haluaa, että viikonlopputyö olisi vapaaehtoista, työnantajapuoli haluaa laajemmat mahdollisuudet teettää sitä.

STT

